News

Neues SoundCloud-Abomodell: Sämtliche Einnahmen fließen an die Artists

Jakob Senger

SoundCloud hat die Konditionen seiner Services Artist und Artist Pro verändert: Ab Ende November 2025 landen sämtliche Vertriebserlöse bei den Künstler:innen. Bisher behielt SoundCloud 20 Prozent als Provision ein. Das neue Update gilt auch für Veröffentlichungen auf allen großen Streaming- und Digitalplattformen, darunter TikTok, Spotify, YouTube Music, Apple Music, denn Soundcloud bietet auch seine Dienste als Digitalvertrieb an. 

In den USA kommt außerdem eine Fan-to-Artist-Support-Funktion hinzu, über die Hörer:innen beliebige Beträge spenden können. Der Button kann dem jeweiligen Künstlerprofil hinzugefügt werden. Weitere Features sind ein On-Demand-Vinyl-Service an und ein problemloser Vertrieb von Merch. 

„Streaming hat mit seinem Zugangsmodell die Fankultur und Superfankultur unterdrückt. Es ist eine Geschichte, die so alt ist wie die kommerzielle Musik überhaupt, dass Fans bereit sind, Künstler:innen, die sie lieben, finanziell zu unterstützen“, sagt SoundCloud CEO Eliah Setton gegenüber dem Magazin music:)ally. 

„Früher gingen Fans zu Tower Records und gaben viel Geld aus, um den Katalog ihrer Lieblingskünstler zu kaufen. Heute erhalten sie für eine vergleichbare Summe den Zugriff auf 100 Millionen Titel über ein ganzes Jahr hinweg”, sagt er dort weiter. „Es besteht eine Diskrepanz zwischen dem, was Streaming einem Fan bietet, und dem, was ein Fan einem Künstler tatsächlich geben möchte – an Aufmerksamkeit, wie an Engagement und auch an finanziellem Support.“

Für viele unabhängige DIY-Artists und Bedroom-Producer, die SoundCloud ohnehin als Veröffentlichungsplattform nutzen, könnte das ein Wendepunkt sein: mehr Kontrolle, weniger Mittelsmänner, mehr Anteil am eigenen Erfolg. Ob sich damit das Machtverhältnis im Streaming verschiebt, bleibt abzuwarten – aber zumindest entsteht für Künstler*innen mehr finanziellen Spielraum.

Eliah Seton, CEO von SoundCloud (Foto: SoundCloud)


News

Tresor Berlin: Sechstägiges Silvester-Line-up veröffentlicht

Als Live-Acts sind u.a. Sandwell District, Psyk und Orbe dabei, als DJs Richie Hawtin, Adriana Lopez, Skee Mask, IMOGEN, Cleric, LNS oder Bailey Ibbs.  

Tresor Berlin: Sechstägiges Silvester-Line-up veröffentlicht

Als Live-Acts sind u.a. Sandwell District, Psyk und Orbe dabei, als DJs Richie Hawtin, Adriana Lopez, Skee Mask, IMOGEN, Cleric, LNS oder Bailey Ibbs.  

AlphaTheta: CDJ-3000-Update nach massiven Problemen gestoppt 

Unter der Software-Version v3.30 waren Playlists nicht mehr verfügbar, was DJs wie VTSS und rRoxymore verärgerte.
News
Razzia in Nauen: Fahnder geben Einblick in das Drogenlabor

Wie werden die Drogen hergestellt, die wir konsumieren? Fotos des Berlin-Brandenburgischen Zolls verschaffen einen Eindruck.
News Alexis Waltz -
Mental Health in Clubs: Die Berliner Clubcommission veröffentlicht Leitfaden

Mitarbeitende im Club stehen permanent zwischen Reizüberflutung und Belastungskontrolle. Wir haben den neuen Leitfaden für euch unter die Lupe genommen.
News Jakob Senger -
Nach Boykott-Aufrufen: Partok sagt zwei Gigs ab

Der LAUNDRETTE-Mitgründer spricht von immensem Druck auf die Veranstalter:innen und distanziert sich von der israelischen Regierung.
News Michael Sarvi -
Witchtek: Italienische Free-Tek-Party kann sich gegen die Polizei durchsetzen

Die Regierung von Giorgia Meloni hat Free Raves wie diesen massiv kriminalisiert. Nun konnte die Party zum ersten Mal seit 2022 wieder stattfinden.
News Jacob Wittmer -
Ronald Burrell: New-York-House-Pioneer verstorben

Roland Burrel produzierte mit seinem Bruder Rheji in den späten achtziger und frühen neunziger Jahre für das Label Nu Groove zahllose legendäre Platten.
News Michael Sarvi -
Zollfahnder Henner Grote zum Drogenfund in Nauen: „Wir haben schon etwa zehn Container mit Abfallchemikalien befüllt”

Eine Lagerhalle im brandenburgischen Nauen mit Badewannen voller Drogen beschäftigt zurzeit die Gemüter. Unser Interview gibt einen Einblick in die laufenden Ermittlungen.
News Jakob Senger -
Rave the Planet: Bewerbungsphase für Float-Konzepte beginnt

Rave the Planet findet 2026 zum vierten Mal statt. Hier erfahrt ihr, wie ihr mit einem eigenen Truck an der Parade teilnehmen könnt.
News Michael Sarvi -
Patrok (Foto: Instagram/Patrok)

Die italienische Free-Tek-Party Witchtek (Foto: privat)

Rhano Burrell (Foto: Instagram/ Rhano Burrell)

Die Rave the Planet Parade 2024 (Foto: Instagram/ Rave the Planet)

