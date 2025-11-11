Von Microdosing zur Selbstheilung im Club: „Ich therapiere mich jetzt selbst”

- Advertisement -

- Advertisement -

Dieser Beitrag ist der vierte Teil unseres Drogen-Specials.

Früher nahm man Drogen, um eine gute Nacht zu haben. Heute nimmt man Drogen, um zu funktionieren. Oder wie es neulich ein DJ backstage in einem Wiener Club formulierte, während er mit Pinzette und Präzision ein Viertel eines LSD-Plättchens in sein Fruchtleder drückte: „Das ist mein emotionaler Stabilisator. Ohne dem geh ich nicht raus.”

Willkommen in einer Szene, die den Exzess nicht mehr feiert, sondern dosiert. Die sich mit Ketamin, Psilocybin, Ritalin und MDMA nicht betäubt, sondern behandelt. Denn Club ist nicht mehr nur Ort der Entgrenzung. Er ist Ambulatorium. Selbstheilungseinrichtung. Mood-Management-Zone. Und der Dealer deines Vertrauens, der ist jetzt Life-Coach mit Telegram-Kanal.

Set, Setting, Selbsttherapie

Am Anfang steht das Mikrogramm. 5 bis 10 davon gelten in der sogenannten Szene inzwischen als gängige Einstellung. Weil sie „fokussieren”, „präsenter machen”, „emotionale Verbundenheit” fördern – also genau das, was früher mit einem Glas Wein und zwei Lines auf dem Klo erledigt wurde. Nur halt biohacked, achtsam und in der Sprache von LinkedIn.

Microdosing – die kontrollierte Einnahme psychedelischer Substanzen im Sub-Perzeptionsbereich –, ist kein Silicon-Valley-Phänomen mehr. Es ist bei Galileo, im Feuilleton, inzwischen auch auf dem Dancefloor angekommen. Und damit bei Menschen, die sich nicht mehr verlieren, sondern finden wollen. Oder bei DJs, die vor lauter Auftrittsdichte zwischen Dubai, Dresden und Decompression kaum mehr wissen, wo oben ist.

Die Einstellung ist weniger Halluzination, dafür mehr Regulation. Nicht: Zigaretten euphorisch von der falschen Seite anzünden und in drei Zügen wegrauchen. Sondern: bessere Entscheidungen. Oder: Emotionale Reife im Viervierteltakt.

Und das alles unter Bedingungen, die in der Regel alles andere als heilend sind. Clubs sind Reizüberflutungen, soziale Druckkochtöpfe, Körpermaschinen. In ihnen therapeutisch wirken zu wollen, gleicht dem Versuch, sich während eines Feueralarms die Zähne zu putzen. Trotzdem wird geputzt. Und danach gespült, weil: Integration ist ja die neue Afterhour.

Therapie als Track-ID

Eher kein Zufall ist daher, dass MDMA als Therapie-Tool ein Comeback feiert. Nämlich mitten in einer Zeit, in der der Bass wieder als Bass knallt, aber die Welt da draußen permanent wie ein schlechter Afterhour-Film wirkt. MDMA, so erzählen es viele, hilft gegen Angst, gegen Scham, vielleicht sogar gegen die Sprachlosigkeit der Zeit. Es öffnet das Herz. Und zwar wortwörtlich.

Popstars machen es vor: Lorde erklärte, MDMA habe ihr geholfen, ihre Angst vor dem Performen zu überwinden. Schauspielerin Kristen Bell nennt Mushrooms einen „emotionalen Reset”. Will Smith spricht von 14 Ayahuasca-Trips zur Rettung seiner Ehe. Gwyneth Paltrow empfiehlt psychedelische Substanzen inzwischen in ihrem „Goop”-Universum ganz selbstverständlich als Selfcare-Tool. Und Elon Musk? Der microdosiert angeblich mit Keta, wenn er nicht gerade Nacktvideos generiert.

In der Clubkultur kommt das gut an. MDMA galt schon immer als Droge der Nähe. Nur ist es jetzt nicht mehr „zum Kuscheln”, sondern „zur Verarbeitung”. Nicht mehr: „Ich wollt dir das echt immer schon mal sagen.” Sondern: „Ich glaube, ich konnte gerade meine Bindungsangst durchfühlen.”

Koma coacht Kapitalismus

Es wäre leicht, das alles abzutun. Als Eskapismus 2.0, als Generation-Selbsthilfe im Drop-Shadow-Design. Doch das System liefert die Vorlage. Wer heute einen Therapieplatz braucht, wartet monatelang. Wer in der Probesitzung merkt, dass die Therapie mit der Person gar nicht funktioniert, darf von vorne anfangen. Aber wer zwei Gramm Pilze und ein gutes Set Setting hat, kann nächsten Samstag auf die Reise gehen.

Und so mischen sich auf dem Dancefloor Depression und Dopamin. An die Stelle von Diagnosen tritt die Timeline. An die Stelle von professionellen Behandlungen tritt „das habe ich auf TikTok gesehen”. Dazu kommt: Die Szene spricht anders. DJ-Bios sprechen plötzlich von „healing journeys”, von „transformativen Prozessen”. Die Crowd von „introspektiven Klangräumen” oder „geöffneten Räumen”.

Manche Veranstalter arbeiten sogar mit Breathwork-Coaches, andere mit psychedelischen Integrationstherapeuten. Und Awareness-Teams erzählen von Menschen, die nur noch wegen MDMA in den Club kommen, um eine Trennung zu verarbeiten. Oder ihren Vater. Wahrscheinlich sogar sich selbst.

Die dunkle Seite der Moonlight-Therapie

Natürlich gibt es bei der Sache Schatten. Retraumatisierungen sind real. Panikattacken auch. Und das System, das einem weismacht, man könne seine Biografie mit fünf Gramm Pilzen heilen, ist oft dasselbe, das einem einredet, dass der Kapitalismus heilbar sei, wenn man nur genug meditiert.

Die größte Gefahr: Der Shift vom kollektiven zum individuellen Denken. Wer MDMA gegen Einsamkeit nimmt, aber keine sozialen Strukturen hat, bleibt alleine – nur halt mit offenen Chakren. Wer auf Mushrooms erkennt, dass die Welt falsch läuft, aber trotzdem weiter Kampagnen für McDonalds konzipiert, ist nicht erleuchtet, sondern bloß funktional angepasst.

Und jetzt?

Therapie ist in der Clubkultur angekommen – aber sie bleibt privat. Selbst wenn sie kollektiv inszeniert wird. Und darin liegt der Widerspruch: Die Substanzen mögen geöffnet haben, was verschlossen war. Doch was sie freilegen, bleibt oft unbearbeitet. Weil keine Zeit ist. Weil der nächste Gig ruft. Oder das nächste Retreat.

Vielleicht war der Club immer schon eine Therapieform. Tanzen immer schon Körperarbeit. Ja sogar Ecstasy ein Antidepressivum mit Kollateralschaden. Und vielleicht ist das alles gar kein Widerspruch, sondern nur die logische Fortsetzung einer Szene, die gelernt hat, dass Eskapismus kein Luxus ist, sondern Überlebensstrategie.

Der Rausch sieht heute nämlich anders aus. Er trägt weniger Zerstörung. Dafür mehr Sprache. Mehr Sinn. An dessen Ende nicht mehr der Absturz steht, sondern die Aftercare. Oder zumindest ein TikTok mit dem Hashtag #healed.

Dieser Text ist Teil unserer Reihe zum Thema Drogen. Weiters sind Beiträge zur Drogenpolitik in Deutschland, zum Drug-Checking und ein Interview mit Awareness-Expertin Killa Schütze erschienen. Außerdem haben wir über Sober Partys geschrieben.