Mitglied jetzt!
burger
Mitglied jetzt!
burger
Mitglied jetzt!
burger
News

Würzburg: Gründer der Diskothek Airport verstorben

Lea Jessen

Der Gründer des Würzburger Clubs Airport, Rudi [Rudolf] Schmidt, ist im Alter von 76 verstorben. Das teilte sein Sohn Alexander mit. Schmidt galt als „Legende in der Würzburger Kneipenszene” und betrieb auch Lokale wie das Zauberberg und das mittlerweile geschlossene Studio. 

1969 eröffnete Schmidt mit seiner Frau den Tiffany Club. Nach dem Tod seines Vaters übernahm er in Würzburg auch den Pferdestall in der Eichhornstraße und führte ihn als Pipers Pub fort. Sein Markenzeichen schuf er gleich darauf: das Airport in der Gattinger Straße. Anfang der 1990er zählte das Airport zu den ersten Diskotheken, in denen man in Deutschland Techno auflegte. Namhafte DJs wie Sven Väth, Westbam oder Paul van Dyk haben das Air, wie es liebevoll genannt wurde, bespielt. 2002 eröffnete Schmidt das mittlerweile geschlossene Studio (früher Take Five und Green Goose), ein Jahr darauf belebte er das Zauberberg wieder.

2015 zog Rudi Schmidt sich aus dem Clubgeschäft zurück, seit dieser Zeit betreiben Mischa Steigerwald und Daniel Sorano den Airport-Club. In seinem letzten Lebensjahrzehnte widmete er sich dem Golfen und seiner Familie. 

Rudi Schmidt habe „mitten im Leben gestanden” und sei dankbar für all die schönen Erlebnisse gewesen, erklärt sein Sohn Alexander im oben zitierten Post. Von anderen Trauernden wird er als „liebster Chef” und „Legende” beschrieben, der das Lebensgefühl von Würzburg maßgeblich geprägt hat.

Rudi Schmidt (Foto: Airport / Facebook)


News

Weiterlesen

Róisín Murphy: Festival lädt Headliner nach Trans-Äußerungen aus 

News
Die ehemalige LGBTQAI+-Ikone äußert sich erneut zum Thema und erntet damit heftige Kritik aus der queeren Community.

Róisín Murphy: Festival lädt Headliner nach Trans-Äußerungen aus 

News
Die ehemalige LGBTQAI+-Ikone äußert sich erneut zum Thema und erntet damit heftige Kritik aus der queeren Community.

WDM Hannover: Charity-Aktion für WC-Sanierung gestartet 

Aus 100 goldenen Fliesen entsteht eine Art „Wall of Fame", mit der sich die Spender:innen in den Toilettenkabinen des WDM verewigen können.
News Katharina Pittack -
Weiterlesen

Rave The Planet: Techno-Parade findet 2026 an einem neuen Termin statt

Die Überschneidung mit zwei großen Veranstaltungen, die zeitgleich stattgefunden hätten, ist damit gelöst.
News Katharina Pittack -
Weiterlesen

Dresden: Illegale Techno-Partys sollen bald legal stattfinden

Der Stadtrat will im Sommer 2026 nicht kommerzielle Open-Air Partys ermöglichen – konkrete Orte sind aber noch nicht im Gespräch.
News Katharina Pittack -
Weiterlesen

Zwischennutzung in München: Club im Rathaus?

Die Münchner Fraktion der Grünen drängt auf die kulturelle Nutzung des historischen Gebäudes in prominenter Innenstadtlage.
News Michael Sarvi -
Weiterlesen

Florian Schneider: Nachlassversteigerung der Kraftwerk-Ikone

2020 verstarb der Kraftwerk-Mitbegründer Florian Schneider. Mit einer Auktion öffnet sich nun ein Fenster in seine kreative Welt.
News Lea Jessen -
Weiterlesen

SchwuZ: Queere Club-Institution muss schließen

Nach der Insolvenzanmeldung im Sommer gibt das SchwuZ nun sein Aus bekannt. Damit geht ein 49-jähriges Kapitel zu Ende.
News Lea Jessen -
Weiterlesen

Lehmann: Stuttgarter Club sucht Newcomer-DJs

Du möchtest die Wohnzimmer-Decks hinter dir lassen und in einem Club auflegen? Das Lehmann bietet dir nun die Chance dazu.
News Lea Jessen -
Weiterlesen

Acid Pauli: Neues Label und Reissue von „Den Mahlstrom rauf” angekündigt

Acid Pauli gründet mit seiner Managerin und Partnerin Shirin Botas ein neues Label. Die erste Katalognummer enthält einen Remix von Adiel.
News Michael Sarvi -
Weiterlesen
David Heuer mit goldener Fliese (Foto: Daniel Pflieger/ WDM)

WDM Hannover: Charity-Aktion für WC-Sanierung gestartet 

News Katharina Pittack -
Aus 100 goldenen Fliesen entsteht eine Art „Wall of Fame", mit der sich die Spender:innen in den Toilettenkabinen des WDM verewigen können.
Rave The Planet 2023 (Foto: Sebastian Wischmann)

Rave The Planet: Techno-Parade findet 2026 an einem neuen Termin statt

News Katharina Pittack -
Die Überschneidung mit zwei großen Veranstaltungen, die zeitgleich stattgefunden hätten, ist damit gelöst.

Dresden: Illegale Techno-Partys sollen bald legal stattfinden

News Katharina Pittack -
Der Stadtrat will im Sommer 2026 nicht kommerzielle Open-Air Partys ermöglichen – konkrete Orte sind aber noch nicht im Gespräch.
Der Ratskeller im Rathaus München (Foto: Stadt München)

Zwischennutzung in München: Club im Rathaus?

News Michael Sarvi -
Die Münchner Fraktion der Grünen drängt auf die kulturelle Nutzung des historischen Gebäudes in prominenter Innenstadtlage.
Florian Schneider (Foto: Lynn Goldsmith)

Florian Schneider: Nachlassversteigerung der Kraftwerk-Ikone

News Lea Jessen -
2020 verstarb der Kraftwerk-Mitbegründer Florian Schneider. Mit einer Auktion öffnet sich nun ein Fenster in seine kreative Welt.
„This is the end“: Die letzte Party 1986 im Schwuz in der Kulmer Straße (Foto: Archiv Schwuz)

SchwuZ: Queere Club-Institution muss schließen

News Lea Jessen -
Nach der Insolvenzanmeldung im Sommer gibt das SchwuZ nun sein Aus bekannt. Damit geht ein 49-jähriges Kapitel zu Ende.
Das Lehmann in Stuttgart (Foto: Franziska Nistler)

Lehmann: Stuttgarter Club sucht Newcomer-DJs

News Lea Jessen -
Du möchtest die Wohnzimmer-Decks hinter dir lassen und in einem Club auflegen? Das Lehmann bietet dir nun die Chance dazu.
Acid Pauli (Foto: Presse)

Acid Pauli: Neues Label und Reissue von „Den Mahlstrom rauf” angekündigt

News Michael Sarvi -
Acid Pauli gründet mit seiner Managerin und Partnerin Shirin Botas ein neues Label. Die erste Katalognummer enthält einen Remix von Adiel.

Elektronische Musik und Clubkultur. Seit 1989.

HERAUSGEBER

Verein für Technojournalismus e.V.

Schätzelbergstr. 1-3
12099 Berlin

Redaktion

GROOVE Magazin
Schätzelbergstr. 1-3
12099 Berlin
Email Redaktion
Email Aboservice

News

Reviews

Podcasts

Features

Charts

Events

JETZT MITGLIED WERDEN

Mein Konto

Archiv