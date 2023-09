Airport Würzburg: Fränkischer Club feiert 40. Geburtstag

Zum 40. Geburtstag haben die Gründer:innen des Airport Würzburg ein ambitioniertes Programm zusammengestellt. Das technolastige Line-up verteilt sich auf drei große Bereiche und erstreckt sich über kommendes und das folgende Wochenende. Mit dabei sind Künstler:innen wie Reinier Zonneveld, Lilly Palmer, Anna Reusch oder FJAAK sowie über 60 weitere DJs und Live-Acts.

Am Freitag beginnen die Feierlichkeiten um 21 Uhr und starten mit dem Duo Rebelion. Zwar muss die Veranstaltung am ersten Wochenende um 5 Uhr morgens enden, am zweiten Wochenende wartet aber eine Überraschung: Der Club wird dann ab Freitag um 21 Uhr bis zum Sonntag um 5 Uhr morgens geöffnet sein. So wird es zum Jubiläum einen in Bayern eher seltenen 30-Stunden-Rave geben.

Das Airport Würzburg öffnete bereits im September 1983 seine Türen und war einer der ersten Clubs in Deutschland, in dem die damals neuartige elektronische Musik lief. Seitdem ist der Club mit regelmäßigen Clubnächten, Special-Events und gelegentlichen Live-Konzerten kaum aus der Kultur- und Musikszene Würzburgs wegzudenken.

Tickets sind hier erhältich.