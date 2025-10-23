Mitglied jetzt!
News

Lehmann: Stuttgarter Club sucht Newcomer-DJs

Lea Jessen

Der Lehmann Club hat einen Aufruf zur Talentförderung gestartet. Dieser erfolgt in Zusammenarbeit mit der Veranstaltungsreihe Halbwelt, die freitags im Stuttgarter Club stattfindet. „Wir glauben, dass da draußen viele unentdeckte Talente unterwegs sind, die wir gerne unterstützen würden”, so die Veranstalter:innen.

Interessierte können ein ungefähr 60- bis 120-minütiges Set oder eigene Produktionen über einen SoundCloud-Link einsenden. Das Genre ist dabei nicht vorgegeben. „Wenn es gut ist, ist es gut”, heißt es.

Zusätzlich ist ein Social-Media-Link sowie eine Kurzbeschreibung zur eigenen Kunstperson, des Sets und des technischen Set-ups erforderlich. Einsendungen gehen an demo@lehmannclub.de.

Der Lehmann Club ist seit über 15 Jahren ein wichtiger Bestandteil des Stuttgarter Nachtlebens. Nicht nur lokale Künstler:innen, sondern auch international bekannte DJs wie Chris Liebing oder Adam Beyer treten dort regelmäßig auf.

Unser Feature zum Lehmann Club findet ihr hier.

Das Lehmann in Stuttgart (Foto: Franziska Nistler)


Foto: Beatport

Beatport: Musikplattform steigt ins Ticketing ein

News Michael Sarvi -
Beatport war bisher vor allem für den digitalen Verkauf von Musik bekannt. Nun wird das Angebot um ein Ticketsystem für Veranstaltungen erweitert.
Die Polizei vor den Rathenau Hallen (Foto: Tanith/Facebook)

Berlin: Rave mit Tanith und Westbam aufgelöst

News Katharina Pittack -
Grund für den Abbruch des Raves in den Rathenau Hallen waren offenbar Lärmbeschwerden sowie eine fehlende Ausnahmegenehmigung.
Das Zamna Festival vor den Pyramiden von Gizeh (Foto: Zamna Festival)

EXIT: Menschenrechtsorganisation will Festival bei Pyramiden von Gizeh verhindern

News Lea Jessen -
Zuletzt fanden dort immer wieder Partys statt. Damit soll Schluss sein, wenn es nach dem Ägyptischen Zentrum für Soziale Rechte geht.
Das Holy Poly in Osnabrück (Foto: Holy Poly / Facebook)

Holy Poly: Osnabrücker Techno-Club eröffnet nach Umbau

News Lea Jessen -
Ein 80s-Arcade-Room und ein neuer Außenbereich: Das Redesign des Holy Poly in Osnabrück hat einiges zu bieten.
Späti Booth (Foto: Instagram/stageofdestiny)

Berlin-Prenzlauer Berg: Streit um Späti-Raves

News Die Redaktion -
Junge Prenzlauer Berger:innen feiern bis in den Morgen, Hausbewohner:innen klagen über Lärm, Randale und Urin im Treppenhaus.
Die Techno-Area des Umsonst & Draußen (Foto: Katharina Pittack)

Umsonst & Draußen: Spenden sichern Festival

News Katharina Pittack -
Seit 50 Jahren findet das Umsonst & Draußen statt. Zuletzt kämpfte das Festival mit ausbleibenden Besucher:innen. Eine Spendenkampagne sichert nun den sogenannten Festivalkult.
Jetzt auch auf WhatsApp und Telegram – die GROOVE

In eigener Sache: Die GROOVE gibt’s ab jetzt auf WhatsApp und Telegram

News Die Redaktion -
So verpasst du keine wichtigen Inhalte mehr: Tritt unseren Messenger-Kanälen bei und erhalte alle Artikel direkt aufs Handy. Hier geht’s zur Anmeldung.
Paula Tape bei ihrem Set auf dem Sónar 2025 (Foto: Sónar)

Sónar Festival: Gründer:innen treten zurück

News Michael Sarvi -
Schlagzeilen machte das Sónar dieses Jahr, nachdem Künstler:innen ihren Auftritt wegen der Beteiligung des Investmentfonds KKR absagten.

