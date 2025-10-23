Lehmann: Stuttgarter Club sucht Newcomer-DJs

Der Lehmann Club hat einen Aufruf zur Talentförderung gestartet. Dieser erfolgt in Zusammenarbeit mit der Veranstaltungsreihe Halbwelt, die freitags im Stuttgarter Club stattfindet. „Wir glauben, dass da draußen viele unentdeckte Talente unterwegs sind, die wir gerne unterstützen würden”, so die Veranstalter:innen.

Interessierte können ein ungefähr 60- bis 120-minütiges Set oder eigene Produktionen über einen SoundCloud-Link einsenden. Das Genre ist dabei nicht vorgegeben. „Wenn es gut ist, ist es gut”, heißt es.

Zusätzlich ist ein Social-Media-Link sowie eine Kurzbeschreibung zur eigenen Kunstperson, des Sets und des technischen Set-ups erforderlich. Einsendungen gehen an demo@lehmannclub.de.

Der Lehmann Club ist seit über 15 Jahren ein wichtiger Bestandteil des Stuttgarter Nachtlebens. Nicht nur lokale Künstler:innen, sondern auch international bekannte DJs wie Chris Liebing oder Adam Beyer treten dort regelmäßig auf.

