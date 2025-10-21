Mitglied jetzt!
News

EXIT: Menschenrechtsorganisation will Festival bei Pyramiden von Gizeh verhindern

Lea Jessen

Vor den Pyramiden von Gizeh sollen keine Veranstaltungen mehr stattfinden. Das Ägyptische Zentrum für Wirtschaftliche und Soziale Rechte (ECESR) hat beim Verwaltungsgericht Klage eingereicht. Es fordert aufgrund mangelnder Schutzmaßnahmen durch die Behörden die sofortige Aussetzung sämtlicher Konzerte innerhalb des archäologischen Schutzgebiets der Pyramiden von Gizeh. Von dem Verbot könnte auch das EXIT Festival betroffen sein, das 2026 in Ägypten stattfindet.

Die Kläger:innen fordern außerdem ein Verbot jeglicher Grabungs- oder Bauarbeiten innerhalb der archäologischen Zone, die dem Zweck solcher Veranstaltungen dienen könnten. Zudem solle eine umfassende Überprüfung bestehender Verträge mit privaten Unternehmen vorgenommen werden, um den Schutz öffentlicher Gelder sicherzustellen. Ziel sei es, mögliche Schäden durch Vibrationen und Lasershows am Weltwunder zu vermeiden.

Soundsysteme seien nämlich in der Lage, „antike Steinbauten zu destabilisieren”, heißt es in der Klage des ECESR. Die Schrift ist an den ägyptischen Tourismusminister, den Leiter des Generalsekretärs des Obersten Rates für Altertümer und den Gouverneur von Gizeh adressiert.

Die Klage basiert auf der ägyptischen Verfassung zum Schutz der Altertümer sowie der UNESCO-Welterbekonvention. Diese verpflichtet den ägyptischen Staat, alle notwendigen gesetzgeberischen und administrativen Maßnahmen zu ergreifen, um die Erhaltung seiner Kulturerbestätten sicherzustellen.

Auf dem Areal der Pyramiden von Gizeh haben bereits mehrere elektronische Musikveranstaltungen stattgefunden, darunter ein Auftritt des Techno-DJs Anyma oder ein Konzert des Trance-Acts Armin van Buuren. Außerdem war für den Oktober 2026 das EXIT als mehrtägiges Event am historischen Standort geplant.

Die Pyramiden von Gizeh sind etwa 4.500 Jahre alte Grabstätten altägyptischer Pharaonen und befinden sich in der Nähe von Kairo. Sie sind das einzige erhaltene der Sieben Weltwunder der Antike.

Das Zamna Festival vor den Pyramiden von Gizeh (Foto: Zamna Festival)


News

Holy Poly: Osnabrücker Techno-Club eröffnet nach Umbau

Ein 80s-Arcade-Room und ein neuer Außenbereich: Das Redesign des Holy Poly in Osnabrück hat einiges zu bieten.

Berlin-Prenzlauer Berg: Streit um Späti-Raves

Junge Prenzlauer Berger:innen feiern bis in den Morgen, Hausbewohner:innen klagen über Lärm, Randale und Urin im Treppenhaus.
Weiterlesen

Umsonst & Draußen: Spenden sichern Festival

Seit 50 Jahren findet das Umsonst & Draußen statt. Zuletzt kämpfte das Festival mit ausbleibenden Besucher:innen. Eine Spendenkampagne sichert nun den sogenannten Festivalkult.
Weiterlesen

In eigener Sache: Die GROOVE gibt’s ab jetzt auf WhatsApp und Telegram

So verpasst du keine wichtigen Inhalte mehr: Tritt unseren Messenger-Kanälen bei und erhalte alle Artikel direkt aufs Handy. Hier geht’s zur Anmeldung.
Weiterlesen

Sónar Festival: Gründer:innen treten zurück

Schlagzeilen machte das Sónar dieses Jahr, nachdem Künstler:innen ihren Auftritt wegen der Beteiligung des Investmentfonds KKR absagten.
Weiterlesen

Ingwer: Neuer Community-Space in Kreuzkölln eröffnet

Techno-Produzent Tommy Four Seven schafft einen Ort für Begegnungen und kreative Pausen abseits von Krach und Nachtstunden.
Weiterlesen

Matt Tolfrey: Britischer House-Künstler verstorben

Matt Tolfrey hinterlässt als DJ, Producer und Labelgründer ein Erbe, das die elektronische Musikszene nachhaltig geprägt hat.
Weiterlesen

Knaack: Entwicklung des Berliner Kulturhauses verzögert sich

Der Clubneubau am Mauerpark würde das Berliner Nachtleben nachhaltig verändern – allerdings liegen Bauherr und Bezirk zur Zeit im Clinch.
Weiterlesen

Kollektive auf dem Tag der Clubkultur 2025: Wir stellen die Gewinner:innen vor

Warum existieren Kollektive wie Marzipahngarten oder SHUSH? Wir geben einen Einblick in die Sounds und Politiken, die die Gruppen verfolgen.
Weiterlesen
