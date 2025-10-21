Berlin: Rave mit Tanith und Westbam aufgelöst

Die Polizei hat in der Nacht vom 18. auf den 19. Oktober 2025 einen Rave in den Rathenau Hallen in Berlin aufgelöst. Die Veranstaltung Raving Society, bei der unter anderem Tanith und Westbam angekündigt waren, hätte eigentlich bis fünf Uhr stattfinden sollen.

Gegen 3:20 Uhr wurde die Musik während des Sets von Franky Jones zunächst leiser gedreht, etwa 15 Minuten später schließlich ausgeschaltet. DJ Tanith, dessen Set um 4:00 Uhr kurz nach der Auflösung begonnen hätte, äußerte sich auf Facebook zu dem Vorfall: „Habe ich sowas schon erlebt? Ja, aber nicht in Berlin.”

Screenshot

Offenbar sind Lärmbeschwerden der Grund für das frühere Ende der Raving Society. In den Kommentaren unter Taniths Facebook-Beitrag heißt es zudem, die Polizei habe angegeben, dass keine Ausnahmegenehmigung für das Event vorgelegen sei. Ein Nutzer schreibt: „Mich wundert, dass die Lärmbeschwerde erst so spät kam. Die vorherigen sieben Stunden war es ja kein Problem, und die nächsten Anwohner waren nun nicht wirklich nahe dran.”

Zum Line-up der Veranstaltung gehörten unter anderem DJs wie Westbam, Miss Djax, Franky Jones, Yves Deruyter und Tanith. Raving Society versteht sich als Party, auf der sich der „Spirit der 90er noch einmal fühlen lässt.”