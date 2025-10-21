Mitglied jetzt!
burger
Mitglied jetzt!
burger
Mitglied jetzt!
burger
News

Berlin: Rave mit Tanith und Westbam aufgelöst

Katharina Pittack

Die Polizei hat in der Nacht vom 18. auf den 19. Oktober 2025 einen Rave in den Rathenau Hallen in Berlin aufgelöst. Die Veranstaltung Raving Society, bei der unter anderem Tanith und Westbam angekündigt waren, hätte eigentlich bis fünf Uhr stattfinden sollen. 

Gegen 3:20 Uhr wurde die Musik während des Sets von Franky Jones zunächst leiser gedreht, etwa 15 Minuten später schließlich ausgeschaltet. DJ Tanith, dessen Set um 4:00 Uhr kurz nach der Auflösung begonnen hätte, äußerte sich auf Facebook zu dem Vorfall: „Habe ich sowas schon erlebt? Ja, aber nicht in Berlin.”

Screenshot

Offenbar sind Lärmbeschwerden der Grund für das frühere Ende der Raving Society. In den Kommentaren unter Taniths Facebook-Beitrag heißt es zudem, die Polizei habe angegeben, dass keine Ausnahmegenehmigung für das Event vorgelegen sei. Ein Nutzer schreibt: „Mich wundert, dass die Lärmbeschwerde erst so spät kam. Die vorherigen sieben Stunden war es ja kein Problem, und die nächsten Anwohner waren nun nicht wirklich nahe dran.”

Zum Line-up der Veranstaltung gehörten unter anderem DJs wie Westbam, Miss Djax, Franky Jones, Yves Deruyter und Tanith. Raving Society versteht sich als Party, auf der sich der „Spirit der 90er noch einmal fühlen lässt.” 

Die Polizei vor den Rathenau Hallen (Foto: Tanith/Facebook)


News

Weiterlesen

Holy Poly: Osnabrücker Techno-Club eröffnet nach Umbau

News
Ein 80s-Arcade-Room und ein neuer Außenbereich: Das Redesign des Holy Poly in Osnabrück hat einiges zu bieten.

Holy Poly: Osnabrücker Techno-Club eröffnet nach Umbau

News
Ein 80s-Arcade-Room und ein neuer Außenbereich: Das Redesign des Holy Poly in Osnabrück hat einiges zu bieten.

Berlin-Prenzlauer Berg: Streit um Späti-Raves

Junge Prenzlauer Berger:innen feiern bis in den Morgen, Hausbewohner:innen klagen über Lärm, Randale und Urin im Treppenhaus.
News Die Redaktion -
Weiterlesen

Umsonst & Draußen: Spenden sichern Festival

Seit 50 Jahren findet das Umsonst & Draußen statt. Zuletzt kämpfte das Festival mit ausbleibenden Besucher:innen. Eine Spendenkampagne sichert nun den sogenannten Festivalkult.
News Katharina Pittack -
Weiterlesen

In eigener Sache: Die GROOVE gibt’s ab jetzt auf WhatsApp und Telegram

So verpasst du keine wichtigen Inhalte mehr: Tritt unseren Messenger-Kanälen bei und erhalte alle Artikel direkt aufs Handy. Hier geht’s zur Anmeldung.
News Die Redaktion -
Weiterlesen

Sónar Festival: Gründer:innen treten zurück

Schlagzeilen machte das Sónar dieses Jahr, nachdem Künstler:innen ihren Auftritt wegen der Beteiligung des Investmentfonds KKR absagten.
News Michael Sarvi -
Weiterlesen

Ingwer: Neuer Community-Space in Kreuzkölln eröffnet

Techno-Produzent Tommy Four Seven schafft einen Ort für Begegnungen und kreative Pausen abseits von Krach und Nachtstunden.
News Katharina Pittack -
Weiterlesen

Matt Tolfrey: Britischer House-Künstler verstorben

Matt Tolfrey hinterlässt als DJ, Producer und Labelgründer ein Erbe, das die elektronische Musikszene nachhaltig geprägt hat.
News Lea Jessen -
Weiterlesen

Knaack: Entwicklung des Berliner Kulturhauses verzögert sich

Der Clubneubau am Mauerpark würde das Berliner Nachtleben nachhaltig verändern – allerdings liegen Bauherr und Bezirk zur Zeit im Clinch.
News Lea Jessen -
Weiterlesen

Kollektive auf dem Tag der Clubkultur 2025: Wir stellen die Gewinner:innen vor

Warum existieren Kollektive wie Marzipahngarten oder SHUSH? Wir geben einen Einblick in die Sounds und Politiken, die die Gruppen verfolgen.
News Michael Sarvi -
Weiterlesen
Späti Booth (Foto: Instagram/stageofdestiny)

Berlin-Prenzlauer Berg: Streit um Späti-Raves

News Die Redaktion -
Junge Prenzlauer Berger:innen feiern bis in den Morgen, Hausbewohner:innen klagen über Lärm, Randale und Urin im Treppenhaus.
Die Techno-Area des Umsonst & Draußen (Foto: Katharina Pittack)

Umsonst & Draußen: Spenden sichern Festival

News Katharina Pittack -
Seit 50 Jahren findet das Umsonst & Draußen statt. Zuletzt kämpfte das Festival mit ausbleibenden Besucher:innen. Eine Spendenkampagne sichert nun den sogenannten Festivalkult.
Jetzt auch auf WhatsApp und Telegram – die GROOVE

In eigener Sache: Die GROOVE gibt’s ab jetzt auf WhatsApp und Telegram

News Die Redaktion -
So verpasst du keine wichtigen Inhalte mehr: Tritt unseren Messenger-Kanälen bei und erhalte alle Artikel direkt aufs Handy. Hier geht’s zur Anmeldung.
Paula Tape bei ihrem Set auf dem Sónar 2025 (Foto: Sónar)

Sónar Festival: Gründer:innen treten zurück

News Michael Sarvi -
Schlagzeilen machte das Sónar dieses Jahr, nachdem Künstler:innen ihren Auftritt wegen der Beteiligung des Investmentfonds KKR absagten.
Tommy Four Seven im Ingwer (Foto: Ingwer)

Ingwer: Neuer Community-Space in Kreuzkölln eröffnet

News Katharina Pittack -
Techno-Produzent Tommy Four Seven schafft einen Ort für Begegnungen und kreative Pausen abseits von Krach und Nachtstunden.
Matt Tolfrey (Foto: ngebooking / Instagram)

Matt Tolfrey: Britischer House-Künstler verstorben

News Lea Jessen -
Matt Tolfrey hinterlässt als DJ, Producer und Labelgründer ein Erbe, das die elektronische Musikszene nachhaltig geprägt hat.
Der Plan für den Neubau in Pankow (Foto: Knaack Kulturhaus GbR)

Knaack: Entwicklung des Berliner Kulturhauses verzögert sich

News Lea Jessen -
Der Clubneubau am Mauerpark würde das Berliner Nachtleben nachhaltig verändern – allerdings liegen Bauherr und Bezirk zur Zeit im Clinch.
Moderation TDC (Foto: Clubcommission)

Kollektive auf dem Tag der Clubkultur 2025: Wir stellen die Gewinner:innen vor

News Michael Sarvi -
Warum existieren Kollektive wie Marzipahngarten oder SHUSH? Wir geben einen Einblick in die Sounds und Politiken, die die Gruppen verfolgen.

Elektronische Musik und Clubkultur. Seit 1989.

HERAUSGEBER

Verein für Technojournalismus e.V.

Schätzelbergstr. 1-3
12099 Berlin

Redaktion

GROOVE Magazin
Schätzelbergstr. 1-3
12099 Berlin
Email Redaktion
Email Aboservice

News

Reviews

Podcasts

Features

Charts

Events

JETZT MITGLIED WERDEN

Mein Konto

Archiv