Umsonst & Draußen: Spenden sichern den Festivalkult

Katharina Pittack

Das Portaner Festival Umsonst & Draußen (U&D) kämpft erneut ums Überleben. Zum 50-jährigen Bestehen machten anhaltender Dauerregen und die dadurch ausbleibenden Besucher:innen dem Festival schwer zu schaffen. Nur etwa die Hälfte der erwarteten Gäste erschien, wodurch ein Defizit von rund 60.000 Euro entstand.

Um die offenen Rechnungen zu begleichen und das Fortbestehen zu sichern, startete die Vereinsvorsitzende Linda Rolfsmeyer eine Spendenkampagne – mit großem Erfolg. Bisher spendeten 883 Unterstützer:innen über 46.000 Euro für den Fortbestand von U&D.

Zusätzlich verlieh der Kreis Herford den Festival-Betreibern:innen einen Kulturpreis in Höhe von 4.000 Euro. Die Stadt Porta unterstützte das Festival außerdem mit 2.400 Euro – auf Antrag der SPD Porta, in dem es heißt, dass U&D zum „touristischen und kulturellen Profil der Stadt” beiträgt. Am 27. Dezember findet in der Kulturfabrik Vlotho ein Konzert der Band Hammerfest statt, die bereits beim ersten U&D aufgetrat. Die Einnahmen des Konzerts fließen vollständig an das Festival.

U&D ist „ein Ort für Teilhabe, Kultur, Musik, Nachwuchs und Gemeinschaft – und für euch alle”, schreibt der Verein Festivalkult. „Wenn das U&D verschwindet, verschwindet nicht nur ein Wochenende Festival, sondern ein Stück kultureller Selbstverständlichkeit.”

Das U&D ist ein Non-Profit-Event, das sich ausschließlich über Spenden, den Getränkeverkauf sowie Camping- und Parkgebühren finanziert. Das erste Festival fand 1975 in Vlotho statt, damals mit rund 5.000 Besucher:innen. Seitdem hat das U&D zahlreiche Krisen überstanden: etwa die zweijährige Zwangspause während der Corona-Pandemie oder ebenfalls starke Regenfälle im Jahr 2000 zum 25-jährigen Jubiläum.

Neben Techno- und Psytrance-Areas umfasst das Gelände zwei Hauptbühnen, die Bahndamm-Bühne und die Weserbühne, sowie einen Open Space. Zum Jubiläum bot das Programm ein breites musikalisches Spektrum: Auf den Bühnen spielten unter anderem SWISS + DIE ANDERN und Afrob, während elektronische Musik von Vincent Neumann, Reka Nora Zalan und Lucas Scheermann zu hören war.

Wer das U&D finanziell unterstützen möchte, findet hier alle Informationen.

Die Techno-Area des Umsonst & Draußen (Foto: Katharina Pittack)


