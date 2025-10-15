Mitglied jetzt!
News

In eigener Sache: Die GROOVE gibt’s ab jetzt auf WhatsApp und Telegram

Die Redaktion

Messenger-Kanäle haben sich zum unverzichtbaren Werkzeug für clubkulturelle Player entwickelt. Fortan ist auch die GROOVE bei WhatsApp und Telegram vertreten, um unsere Inhalte noch direkter an unsere Leser:innen zu bringen. Künftig wandern News, Longreads, Podcast-Ausgaben und Community-Themen schnurstracks auf euer Handy. So zum Beispiel die Chance auf vergünstigte Tickets für unseren nächsten Fundraiser am kommenden Sonntag.

Meldet euch hier für den WhatsApp-Kanal und hier für den Telegram-Kanal an.

GROOVE ON!

Ingwer: Neuer Community-Space in Kreuzkölln eröffnet

Techno-Produzent Tommy Four Seven schafft einen Ort für Begegnungen und kreative Pausen abseits von Krach und Nachtstunden.

Matt Tolfrey (Foto: ngebooking / Instagram)

Matt Tolfrey: Britischer House-Künstler verstorben

News Lea Jessen -
Matt Tolfrey hinterlässt als DJ, Producer und Labelgründer ein Erbe, das die elektronische Musikszene nachhaltig geprägt hat.
Der Plan für den Neubau in Pankow (Foto: Knaack Kulturhaus GbR)

Knaack: Entwicklung des Berliner Kulturhauses verzögert sich

News Lea Jessen -
Der Clubneubau am Mauerpark würde das Berliner Nachtleben nachhaltig verändern – allerdings liegen Bauherr und Bezirk zur Zeit im Clinch.
Moderation TDC (Foto: Clubcommission)

Kollektive auf dem Tag der Clubkultur 2025: Das sind die Gewinner:innen

News Michael Sarvi -
Warum existieren Kollektive wie Marzipahngarten oder SHUSH? Wir geben einen Einblick in die Sounds und Politiken, die die Gruppen verfolgen.
Cassy (Foto: Presse)

GROOVE ON FUNDRAISER #3: Nächste Community-Party im Coco Boule!

News Die Redaktion -
GROOVE ON! Am 19. Oktober steigt unser dritter Fundraiser im Coco Boule – von der Community, für die Community. Alle Infos findet ihr hier.
DJ Tráva (Foto: ampliFYI / Instagram)

DJ Tráva: Tschechisches Techno-Urgestein verstorben

News Lea Jessen -
DJ Tráva war zunächst Teil des dissidenten Punk-Undergrounds von Prag, später wurde er Wegbereiter der elektronischen Musik.
(Foto: Efdemin / Instagram)

Ostgut Ton: Neues Efdemin-Album angekündigt

News Lea Jessen -
Efdemin gehört mit seinen vielschichtigen Alben und Sets zu den Berghain-Urgesteinen. Nun erscheint sein fünftes Studioalbum auf Ostgut Ton.
Ketamin (Foto: Drugchecking Berlin)

Ketaminkonsum im UK: Todesfälle verzehnfacht

News Die Redaktion -
Besonders junge, sozial benachteiligte Männer versterben nach Misch- und Ketaminkonsum. Das ist das Ergebnis einer Studie des King's College.

Stellwerk: Schweizer Club sagt Party wegen rassistischer WhatsApp-Nachrichten ab

News Michael Sarvi -
Das Stellwerk distanziert sich von den Veranstaltern des „Techno Thursday”. Ob die Reihe weiter im Club stattfinden wird, ist unklar.

