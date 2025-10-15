In eigener Sache: Die GROOVE gibt’s ab jetzt auf WhatsApp und Telegram

Messenger-Kanäle haben sich zum unverzichtbaren Werkzeug für clubkulturelle Player entwickelt. Fortan ist auch die GROOVE bei WhatsApp und Telegram vertreten, um unsere Inhalte noch direkter an unsere Leser:innen zu bringen. Künftig wandern News, Longreads, Podcast-Ausgaben und Community-Themen schnurstracks auf euer Handy. So zum Beispiel die Chance auf vergünstigte Tickets für unseren nächsten Fundraiser am kommenden Sonntag.

Meldet euch hier für den WhatsApp-Kanal und hier für den Telegram-Kanal an.

GROOVE ON!