Mitglied jetzt!
burger
Mitglied jetzt!
burger
Mitglied jetzt!
burger
News

Knaack: Entwicklung des Berliner Kulturhauses verzögert sich

Lea Jessen

Die Entwicklung des neuen Knaack im Mauerpark im Prenzlauer Berg in Berlin verzögert sich aufgrund von Uneinigkeiten zwischen Bezirksamt und der Knaack Kulturhaus GbR. Grund dafür sind die seit 2014 andauernden Verhandlungen um den Erbbaurechtsvertrag, insbesondere geht es um das Nutzungskonzept des neuen Clubs.

Eigentlich soll der Standort 2028 eröffnen, das Nutzungskonzept der Knaack Kulturhaus GbR ist allerdings noch nicht vollständig, genau wie die neue Gesellschaft, mit der der Erbbaurechtsvertrag geschlossen werden könnte. Man habe sich zwar auf eine Laufzeit von 65 Jahren geeinigt, wesentliche Bedingungen des Erbbaurechts seien aber noch nicht geklärt, erklärt Pankows Bezirksstadtrat für Schule, Sport und Facility Management, Jörn Pasternack von der CDU, gegenüber dem Tagesspiegel.

„Das Bezirksamt misst der kulturellen Nutzung des Standortes hohe Bedeutung bei”, ergänzt er gegenüber GROOVE. „Dementsprechend sieht der zu schließende Erbbaurechtsvertrag – gemäß den Vorgaben des Mustererbbaurechtsvertrages der Senatsverwaltung für Finanzen – eine strikte Nutzungsbindung an das vereinbarte kulturelle Nutzungskonzept vor. Eine Änderung des Nutzungskonzeptes bedarf der vorherigen Zustimmung des Grundstückseigentümers. Sollte die Nutzung ohne die Zustimmung des Grundstückseigentümers geändert werden, so sieht der Vertrag entsprechende Sanktionsklauseln bis hin zum Heimfall des Erbbaurechts vor.”

Wegen der langen Verhandlungen ist zuvor auch der Bauvorbescheid für das Projekt nach mehrmaliger Verlängerung ausgelaufen. Der neu beantragte Bescheid hatte die Bedingungen des Stadtplanungsamtes nicht mehr erfüllt, so die GbR im oben verlinkten Beitrag. Ob sich der Eröffnungszeitpunkt folglich weiter nach hinten verschiebt, ist deswegen noch unklar. Das Bezirksamt Pankow will offenbar keine falschen Versprechungen machen.

Der Neubau des Clubs, der zwischen 1952 und 2010 existierte, ist als dreistöckiges Großprojekt an der Eberswalder und Bernauer Straße geplant. Die Räumlichkeiten sollen sowohl einen Konzertsaal, eine Diskothek, einen Kinosaal und eine Gastronomie mit Kapazität für insgesamt 1000 Besuchende und einer Nutzfläche von 1800 Quadratmetern umfassen.

Das geplante Konzept sieht man besonders wegen der geplanten Dachterasse beim Bezirksamt zum Teil kritisch. Auf der anderen Straßenseite befindet sich ein Wohngebiet, weshalb die Veranstalter:innen nachweisen müssen, dass die Lärmbelästigung begrenzt ist.

Benachbarte Clubs fürchten Verdrängung und eine Verschärfung der Lärmschutzauflagen, berichtet der Tagesspiegel weiter. Projektentwickler Udo Petter steht als einer der drei Hauptgesellschafter hinter dem Projekt und verspricht maximale Schalldämmung. Neben Petter ist auch Thilo Goos, Gründer des Technikverleihs Black Box Music, Teil des Projekts.

Das Knaack war seit 1952 ein ehemaliges DDR-Jugendzentrum und zentraler Treffpunkt für Konzertkultur und Subkultur in Berlin. Durch Klagen von Anwohner:innen und fehlende städtebauliche Lärmschutzmaßnahmen in den benachbarten Neubauten wurde der Betrieb zunehmend beschränkt. Die letzte Veranstaltung fand an Silvester 2010 statt, und der Club wurde zum Symbol für das Berliner Clubsterben. Als Indie-lastige Venue hat der Club Künstler:innen wie den Toten Hosen oder Ärzten eine Bühne geboten, machte sich aber auch mit der Dizzy Lounge einen Namen.

Der Plan für den Neubau in Pankow (Foto: Knaack Kulturhaus GbR)


News

Weiterlesen

GROOVE ON FUNDRAISER #3: Nächste Community-Party im Coco Boule!

News
GROOVE ON! Am 19. Oktober steigt unser dritter Fundraiser im Coco Boule – von der Community, für die Community. Alle Infos findet ihr hier.

GROOVE ON FUNDRAISER #3: Nächste Community-Party im Coco Boule!

News
GROOVE ON! Am 19. Oktober steigt unser dritter Fundraiser im Coco Boule – von der Community, für die Community. Alle Infos findet ihr hier.

DJ Tráva: Tschechisches Techno-Urgestein verstorben

DJ Tráva war zunächst Teil des dissidenten Punk-Undergrounds von Prag, später wurde er Wegbereiter der elektronischen Musik.
News Lea Jessen -
Weiterlesen

Ostgut Ton: Neues Efdemin-Album angekündigt

Efdemin gehört mit seinen vielschichtigen Alben und Sets zu den Berghain-Urgesteinen. Nun erscheint sein fünftes Studioalbum auf Ostgut Ton.
News Lea Jessen -
Weiterlesen

Ketaminkonsum im UK: Todesfälle verzehnfacht

Besonders junge, sozial benachteiligte Männer versterben nach Misch- und Ketaminkonsum. Das ist das Ergebnis einer Studie des King's College.
News Die Redaktion -
Weiterlesen

Stellwerk: Schweizer Club sagt Party wegen rassistischer WhatsApp-Nachrichten ab

Das Stellwerk distanziert sich von den Veranstaltern des „Techno Thursday”. Ob die Reihe weiter im Club stattfinden wird, ist unklar.
News Michael Sarvi -
Weiterlesen

Ibiza: Starkregen überflutet Clubs

Das diesjährige Ibiza-Closingsaison leidet unter den Folgen des Starkregens. Clubs stehen unter Wasser, Straßen wurden überschwemmt.
News Katharina Pittack -
Weiterlesen

Corsica Studios: Londoner Club veröffentlicht Statement zu Schließung

„Nichts ist für immer”, schreiben die Corsica Studios und erklären, warum die Schließung 2026 notwendig ist, um den Standort zu erhalten.
News Lea Jessen -
Weiterlesen

TR-1000: Roland bringt analoge Drummachine auf den Markt

Die TR-808 und TR-909 beeinflussten elektronische Musikproduktionen über Jahrzehnte. Nun veröffentlicht Roland beide vereint in einem Gerät.
News Michael Sarvi -
Weiterlesen

WDM: PAN-Crew eröffnet neuen Club in Hannover

Die PAN-Macher:innen wollen sich mit einem neuen Konzept für das WDM, zu dem auch Poetry Slams oder Flohmärkte gehören, breiter aufstellen.
News Lea Jessen -
Weiterlesen
DJ Tráva (Foto: ampliFYI / Instagram)

DJ Tráva: Tschechisches Techno-Urgestein verstorben

News Lea Jessen -
DJ Tráva war zunächst Teil des dissidenten Punk-Undergrounds von Prag, später wurde er Wegbereiter der elektronischen Musik.
(Foto: Efdemin / Instagram)

Ostgut Ton: Neues Efdemin-Album angekündigt

News Lea Jessen -
Efdemin gehört mit seinen vielschichtigen Alben und Sets zu den Berghain-Urgesteinen. Nun erscheint sein fünftes Studioalbum auf Ostgut Ton.
Ketamin (Foto: Drugchecking Berlin)

Ketaminkonsum im UK: Todesfälle verzehnfacht

News Die Redaktion -
Besonders junge, sozial benachteiligte Männer versterben nach Misch- und Ketaminkonsum. Das ist das Ergebnis einer Studie des King's College.

Stellwerk: Schweizer Club sagt Party wegen rassistischer WhatsApp-Nachrichten ab

News Michael Sarvi -
Das Stellwerk distanziert sich von den Veranstaltern des „Techno Thursday”. Ob die Reihe weiter im Club stattfinden wird, ist unklar.
Die Überschwemmung auf Ibiza (Foto: Instagram / Like Mike)

Ibiza: Starkregen überflutet Clubs

News Katharina Pittack -
Das diesjährige Ibiza-Closingsaison leidet unter den Folgen des Starkregens. Clubs stehen unter Wasser, Straßen wurden überschwemmt.
Die Corsica Studios in London (Foto: Instagram / corsica.studios)

Corsica Studios: Londoner Club veröffentlicht Statement zu Schließung

News Lea Jessen -
„Nichts ist für immer”, schreiben die Corsica Studios und erklären, warum die Schließung 2026 notwendig ist, um den Standort zu erhalten.
Roland TR-1000 (Foto: rolandsynthandaira/ instagram)

TR-1000: Roland bringt analoge Drummachine auf den Markt

News Michael Sarvi -
Die TR-808 und TR-909 beeinflussten elektronische Musikproduktionen über Jahrzehnte. Nun veröffentlicht Roland beide vereint in einem Gerät.
Das WDM in Hannover (Foto: David Heuer)

WDM: PAN-Crew eröffnet neuen Club in Hannover

News Lea Jessen -
Die PAN-Macher:innen wollen sich mit einem neuen Konzept für das WDM, zu dem auch Poetry Slams oder Flohmärkte gehören, breiter aufstellen.

Elektronische Musik und Clubkultur. Seit 1989.

HERAUSGEBER

Verein für Technojournalismus e.V.

Schätzelbergstr. 1-3
12099 Berlin

Redaktion

GROOVE Magazin
Schätzelbergstr. 1-3
12099 Berlin
Email Redaktion
Email Aboservice

News

Reviews

Podcasts

Features

Charts

Events

JETZT MITGLIED WERDEN

Mein Konto

Archiv