Corsica Studios: Londoner Club veröffentlicht Statement zu Schließung

Lea Jessen

Verantwortliche des Londoner Clubs Corsica Studios haben ein Statement veröffentlicht und Berichte über eine Schließung im März 2026 bestätigt. Allerdings soll der Ort in Elephant and Castle erhalten bleiben – und zukünftig wieder als Club genutzt werden können.

Damit das möglich wird, muss der Club renoviert werden. Die Corsica Studios können deshalb in „jetziger Form nicht bestehen bleiben”, so die Betreiber:innen. Für einen „sicheren Mietvertrag” sowie „erforderlichen Schallschutz” arbeitet das Team mit den Londoner Behörden und der Initiative Music Venue Trust zusammen. „Wir glauben, dass diese Veränderung das Richtige ist, um eine mögliche Zukunft zu sichern”, heißt es in dem Statement.

Außerdem stellt man klar, dass die Schließung eine eigene Entscheidung gewesen sei. Verschiedene Quellen im Magazin Londoner hatten zuvor die zunehmende Gentrifizierung im Stadtteil Elephant and Castle und damit zusammenhängende Lärmbeschwerden vermutet. „Wir führen tatsächlich einen konstruktiven Dialog mit den involvierten Parteien über jede mögliche Zukunft”, heißt es von Seiten des Clubs.

Das Closing-Programm soll vom 31. Dezember bis zum 29. März laufen und alle „Einflüsse und Inspirationen der letzten zweieinhalb Dekaden abdecken”.

Unter dem Post des beliebten Clubs äußern namhafte DJs wie nd_baumecker oder Aurora Halal ihre Dankbarkeit für das Bestehen von der Corsica Studios seit 2002.

Die Corsica Studios in London (Foto: Instagram / corsica.studios)


