Station Endlos: Techno-Club in Halle gibt Aus bekannt

Der Techno-Club Station Endlos in Halle an der Saale hat gestern seine Schließung zum April 2026 bekanntgegeben.

Die Gründe seien vielfältig und „auf verschiedene Problemfelder der Clubkultur zurückzuführen”, teilt der Club auf Instagram mit. Die sinkenden Besucher:innenzahlen seit der Pandemie, schwer zu erlangende Genehmigungen und nicht zuletzt der Polizeieinsatz auf dem Gelände, bei dem es ausdrücklich keine Hinweise auf eine Verbindung zum Club gab, haben zu dieser schwierigen Entscheidung geführt.

„Wir sind müde, erschöpft und ausgelaugt und wir können diesen Kampf nicht mehr führen”, heißt es weiter. „Uns geht es wie einem großen Teil der Veranstaltungsbranche: beschissen”.

Das erste Closing veranstaltet der Club am 28. November 2025, ein weiteres am 20. Februar 2026. Die letzte Closing-Party ist auf das Wochenende darauf datiert. Eine Afterhour-Party mit Schrotthagen findet am 24. April statt.

Mit der Station Endlos schließt einer der letzten kulturellen Freiräume in Halle. Der Club existiert seit 2015 und ist bekannt für sein progressives, lokales Programm.