Station Endlos: Polizei stellt Drogen und Waffen auf Gelände sicher

Auf dem Industriegelände der Reideburger Straße in Halle (Saale), auf dem sich auch der Techno-Club Station Endlos befindet, hat die Polizei am Donnerstag Drogen, Bargeld und Waffen sichergestellt. Die Durchsuchung war das Ende monatelanger Ermittlungen und richtete sich gegen alle auf dem Areal gemeldeten Gewerbeeinheiten, Gartengrundstücke und Bewohner:innen, darunter auch das Station Endlos.

Die Beamt:innen haben etwa 3,5 Kilogramm Amphetamine, 120 Gramm Kokain, 25 Gramm Ecstasy sowie zwölf Gramm Ketamin, neun Gramm Heroin und 4,8 Kilogramm Cannabis gefunden. Auf dem Gelände befanden sich sowohl im Innen- als auch Außenbereich 46 Cannabispflanzen sowie eine professionelle Cannabis-Indoor-Plantage mit 87 Pflanzen. In Deutschland ist lediglich der Besitz von maximal drei Cannabispflanzen sowie von 50 Gramm getrocknetem Cannabis legal. Die Polizei hat zudem zwei Luftdruckpistolen, eine Schreckschusspistole, ein Beil, drei Messer und zwei Äxte sichergestellt. Die Summe des beschlagnahmten Geldes liegt im unteren fünfstelligen Bereich. Einer der beiden Geschäftsführer des Techno-Clubs verweigerte die Aussage noch vor Ort. Ob die Betreiber des Clubs zum Kreis der Tatverdächtigen zählen, ist jedoch unklar.

Nach sechs Durchsuchungsbeschlüssen wurden drei Männer im Alter von 33, 36 und 43 Jahren festgenommen. Der 43-Jährige bleibt auf freiem Fuß, während das zuständige Amtsgericht die Anträge auf Untersuchungshaft gegen die weiteren Verdächtigen noch prüft.

Am Freitag zeigte sich das Endlos in einem öffentlichen Statement auf Instagram „sprachlos” über die Geschehnisse und in „Mitleidenschaft gezogene Dritte”. Der Club möchte seinen Betrieb sicher weiterführen und braucht Zeit, um die zukünftigen „Konsequenzen einzuschätzen”.

Der Club Station Endlos ist bekannt für ein progressives, lokales Programm und seit 2015 Teil der Szene in Halle.