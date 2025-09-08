Mitglied jetzt!
burger
Mitglied jetzt!
burger
Mitglied jetzt!
burger
News

Station Endlos: Polizei stellt Drogen und Waffen auf Gelände sicher

Die Redaktion

Auf dem Industriegelände der Reideburger Straße in Halle (Saale), auf dem sich auch der Techno-Club Station Endlos befindet, hat die Polizei am Donnerstag Drogen, Bargeld und Waffen sichergestellt. Die Durchsuchung war das Ende monatelanger Ermittlungen und richtete sich gegen alle auf dem Areal gemeldeten Gewerbeeinheiten, Gartengrundstücke und Bewohner:innen, darunter auch das Station Endlos.

Die Beamt:innen haben etwa 3,5 Kilogramm Amphetamine, 120 Gramm Kokain, 25 Gramm Ecstasy sowie zwölf Gramm Ketamin, neun Gramm Heroin und 4,8 Kilogramm Cannabis gefunden. Auf dem Gelände befanden sich sowohl im Innen- als auch Außenbereich 46 Cannabispflanzen sowie eine professionelle Cannabis-Indoor-Plantage mit 87 Pflanzen. In Deutschland ist lediglich der Besitz von maximal drei Cannabispflanzen sowie von 50 Gramm getrocknetem Cannabis legal. Die Polizei hat zudem zwei Luftdruckpistolen, eine Schreckschusspistole, ein Beil, drei Messer und zwei Äxte sichergestellt. Die Summe des beschlagnahmten Geldes liegt im unteren fünfstelligen Bereich. Einer der beiden Geschäftsführer des Techno-Clubs verweigerte die Aussage noch vor Ort. Ob die Betreiber des Clubs zum Kreis der Tatverdächtigen zählen, ist jedoch unklar.

Nach sechs Durchsuchungsbeschlüssen wurden drei Männer im Alter von 33, 36 und 43 Jahren festgenommen. Der 43-Jährige bleibt auf freiem Fuß, während das zuständige Amtsgericht die Anträge auf Untersuchungshaft gegen die weiteren Verdächtigen noch prüft.

Am Freitag zeigte sich das Endlos in einem öffentlichen Statement auf Instagram „sprachlos” über die Geschehnisse und in „Mitleidenschaft gezogene Dritte”. Der Club möchte seinen Betrieb sicher weiterführen und braucht Zeit, um die zukünftigen „Konsequenzen einzuschätzen”.

Der Club Station Endlos ist bekannt für ein progressives, lokales Programm und seit 2015 Teil der Szene in Halle.

Ein Teil des Geländes vom Club Station Endlos (Foto: arkadiusz.the.dariusz / Instagram)


News

Weiterlesen

LUST KLUB: Kölner Eventserie und Label gibt Ende bekannt

News
Nicht alle können sich mit der jungen Kölner Techno-Szene identifizieren. LUST KLUB zieht jetzt unter anderem deswegen die Reißleine.

LUST KLUB: Kölner Eventserie und Label gibt Ende bekannt

News
Nicht alle können sich mit der jungen Kölner Techno-Szene identifizieren. LUST KLUB zieht jetzt unter anderem deswegen die Reißleine.

Spoon: FLINTA* DJ-Workshops in Hamburg und Berlin

Der Weg zur DJ-Karriere von FLINTA*s ist von Barrieren geprägt. Spoon setzt sich dafür ein, diese Grenzen überwindbarer zu machen.
News Lea Jessen -
Weiterlesen

Innervisions: Jubiläumsparty im Berghain

Seinen 20. Geburtstag feiert Innervisions mit Jamie xx, TSHA, DESIREE und natürlich den Labelgründern selbst. Es wird zudem ein besonderes b2b2b geben.
News Tom-Luca Freund -
Weiterlesen

Hotel Shanghai: Essener Club schließt

Das Clubsterben greift im Ruhrgebiet um sich: Beim Hotel Shanghai spielen neben der wirtschaftlichen Situation persönliche Gründe des Betreibers Kay Shanghai eine Rolle.
News Tom-Luca Freund -
Weiterlesen

Matrix: Zwölf Verletzte nach Gedränge

Der Grund für das Gedränge, das sich am Donnerstagabend in der Berliner Diskothek Matrix ereignete, ist noch unklar.
News Tom-Luca Freund -
Weiterlesen

MOMEM Frankfurt: Crowdfunding für OMEN-Ausstellung gestartet

Das Museum für elektronische Musik will im Oktober einen Teil deutscher Techno-Geschichte zeigen. Dafür braucht es Geldgeber:innen.
News Lea Jessen -
Weiterlesen

Graf 39: Düsseldorfer Club-Eröffnung muss früher enden

Das Ordnungsamt ließ den neuen Düsseldorfer Club Graf 39 früher schließen als geplant. Das Opening war laut Veranstalter trotzdem ein Erfolg.
News Tom-Luca Freund -
Weiterlesen

Squarepusher: Debütalbum bekommt Reissue auf Warp 

Das britische Label legt „Stereotype”, das früheste Werk des IDM- und Drum'n'Bass-Pioniers Squarepusher unter dem Alias Stereotype, neu auf.
News Katharina Pittack -
Weiterlesen

Indian Spirit: Polizistin durch Festivalbesucher schwer verletzt

Ein Mann stand unter Drogeneinfluss und schlug mehrfach auf die Beamtin ein. Sie ist derzeit dienstunfähig.
News Katharina Pittack -
Weiterlesen
Ein Spoon-Workshop in Kairo (Foto: Spoondjworkspace / Instagram)

Spoon: FLINTA* DJ-Workshops in Hamburg und Berlin

News Lea Jessen -
Der Weg zur DJ-Karriere von FLINTA*s ist von Barrieren geprägt. Spoon setzt sich dafür ein, diese Grenzen überwindbarer zu machen.
Dixon und Kristian Rädle von Âme 2016 bei We Are Reality im Le Sucre (Foto: Aldo Paredes)

Innervisions: Jubiläumsparty im Berghain

News Tom-Luca Freund -
Seinen 20. Geburtstag feiert Innervisions mit Jamie xx, TSHA, DESIREE und natürlich den Labelgründern selbst. Es wird zudem ein besonderes b2b2b geben.
Das Hotel Shanghai von außen (Foto: Google / Rufus Canis)

Hotel Shanghai: Essener Club schließt

News Tom-Luca Freund -
Das Clubsterben greift im Ruhrgebiet um sich: Beim Hotel Shanghai spielen neben der wirtschaftlichen Situation persönliche Gründe des Betreibers Kay Shanghai eine Rolle.
Der Floor in der Berliner Diskothek Matrix (Foto: Matrix)

Matrix: Zwölf Verletzte nach Gedränge

News Tom-Luca Freund -
Der Grund für das Gedränge, das sich am Donnerstagabend in der Berliner Diskothek Matrix ereignete, ist noch unklar.
Das MOMEM Museum (Foto: Jens Balkenborg)

MOMEM Frankfurt: Crowdfunding für OMEN-Ausstellung gestartet

News Lea Jessen -
Das Museum für elektronische Musik will im Oktober einen Teil deutscher Techno-Geschichte zeigen. Dafür braucht es Geldgeber:innen.
Die Außenfassade des neuen Clubs Graf 39 in Düsseldorf (Foto: Facebook / Park-Kultur)

Graf 39: Düsseldorfer Club-Eröffnung muss früher enden

News Tom-Luca Freund -
Das Ordnungsamt ließ den neuen Düsseldorfer Club Graf 39 früher schließen als geplant. Das Opening war laut Veranstalter trotzdem ein Erfolg.
Squarepusher (Foto: Warp Records / Instagram)

Squarepusher: Debütalbum bekommt Reissue auf Warp 

News Katharina Pittack -
Das britische Label legt „Stereotype”, das früheste Werk des IDM- und Drum'n'Bass-Pioniers Squarepusher unter dem Alias Stereotype, neu auf.
Das Indian Spirit 2025 (Foto: Indian Spirit)

Indian Spirit: Polizistin durch Festivalbesucher schwer verletzt

News Katharina Pittack -
Ein Mann stand unter Drogeneinfluss und schlug mehrfach auf die Beamtin ein. Sie ist derzeit dienstunfähig.

Elektronische Musik und Clubkultur. Seit 1989.

HERAUSGEBER

Verein für Technojournalismus e.V.

Alte Münze
Am Krögel 2
10179 Berlin

Redaktion

GROOVE Magazin
Alte Münze
Am Krögel 2
10179 Berlin
Email Redaktion
Email Aboservice

News

Reviews

Podcasts

Features

Charts

Events

JETZT MITGLIED WERDEN

Mein Konto

Archiv