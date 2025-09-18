Mitglied jetzt!
News

Ampere: Neuer Techno-Club eröffnet im Düsseldorfer Stahlwerk

Lea Jessen

Mit dem Ampere eröffnet am 3. Oktober ein neues Kulturzentrum im Alten Stahlwerk in Düsseldorf-Lierenfeld. Der Clubbetrieb an der Ronsdorfer Straße 134 startet mit einem Soft-Opening in Form eines Konzertes des Hamburger Rappers Kwam.E. Außerdem auf dem Programm: Eine neue Veranstaltungsreihe für Drum’n’Bass und ein Auftritt von Jennifer Cardini.

Die Betreiber möchten neben Partys und Konzerten auch Lesungen oder Comedy-Abende veranstalten. „Wir wollen eine experimentierfreudige Location sein und nicht nur die Raver oder Punkrockleute abholen”, erklärt Projektleiter Leon Schweinecke

Bis zum regelmäßigen Programm sind einzelne Konzerte und Clubnächte geplant. Partys wollen die Betreiber für unter 20 Euro im Vorverkauf anbieten. Wichtig ist ihnen eine „Underground Plattform”, die unabhängig funktionieren kann. „Das Stahlwerk ist das Mutterschiff, unsere kommerzielle Seite, nur so kann es funktionieren”, so dessen Betriebsleiter Stefan Prill.

Mit dem Graf 39 hat Anfang September ein weiteres Kulturzentrum in Düsseldorf eröffnet, das auch als Techno-Club fungiert. Nach Problemen mit dem Ordnungsamt zum Pre-Opening soll der offizielle Clubbetrieb an diesem Wochenende beginnen. Auf dem Line-up im Graf 39 stehen Micky Markowitz und die Crew von Impact Airlines. 

Eine Party im Stahlwerk (Foto: Wikipedia)


News

Weiterlesen

Tiefbasskommando: Tracks nach Gewaltvorwürfen gegen früheren Mitwirkenden entfernt

News
Das Berliner Kollektiv äußerte sich in einer Instagram-Story zu den entfernten und bearbeiteten Tracks – und spendet die mit ihnen generierten Einnahmen.

Tiefbasskommando: Tracks nach Gewaltvorwürfen gegen früheren Mitwirkenden entfernt

News
Das Berliner Kollektiv äußerte sich in einer Instagram-Story zu den entfernten und bearbeiteten Tracks – und spendet die mit ihnen generierten Einnahmen.

L.OST: Ehemaliges DUQO eröffnet unter neuem Namen

Mit der 77-Stunden-Party „The Reset” startet der ehemalige Leipziger Club DUQO in eine neue Ära. Noch werden Mitarbeiter:innen gesucht.
News Katharina Pittack -
Weiterlesen

Berlin: Polizei-Doku zeigt Auflösung eines Raves

Wie läuft die polizeiliche Auflösung einer illegalen Techno-Veranstaltung ab? Das zeigt die neue Doku „Hundertzehn”.
News Die Redaktion -
Weiterlesen

Hole Club: Rosenheimer Techno-Club geschlossen

18 Jahre lang stand der Hole Club für Techno auf dem oberbayerischen Land. Am vergangenen Samstag fand nun die letzte Party statt.
News Tom-Luca Freund -
Weiterlesen

Berlin: Jazzradio verliert Frequenz an Techno-Sender

Nach einer Entscheidung des Berliner Verwaltungsgerichts verliert JazzRadio Berlin seine UKW-Frequenz 2026 an den Techno-Sender pure.fm.
News Tom-Luca Freund -
Weiterlesen

SchwuZ: Crowdfunding zur Rettung des Clubs gestartet

Das SchwuZ möchte 300.000 Euro sammeln. Ziel ist es, die Übernahme des Clubs durch Investor:innen zu verhindern.
News Tom-Luca Freund -
Weiterlesen

Festivalstudie der Initiative Musik & Bundesstiftung LiveKultur: „Menschen, die Festivals machen, müssen optimistisch auf die Welt gekommen sein” 

Wie es genau um die deutsche Festivallandschaft steht, erforscht eine umfangreiche Studie, die nun zum Download verfügbar ist.
News Alexis Waltz -
Weiterlesen

Berlin: Fußballstadion nach Paul Kalkbrenner benannt

Paul Kalkbrenner wird für fünf Jahre Stadion-Namensgeber des Vereins Sparta Lichtenberg. Zur Umbenennung ist ein Benefizspiel angekündigt.
News Tom-Luca Freund -
Weiterlesen

Three Sound Expo: Festival zur politischen Desillusionierung startet in Berlin

Welche Rolle spielt elektronische Musik und Tanzkultur bei politischen Bewegungen? Dieser Frage geht die Three Sound Expo an diesem Wochenende nach.
News Lea Jessen -
Weiterlesen
