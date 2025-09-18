Ampere: Neuer Techno-Club eröffnet im Düsseldorfer Stahlwerk

Mit dem Ampere eröffnet am 3. Oktober ein neues Kulturzentrum im Alten Stahlwerk in Düsseldorf-Lierenfeld. Der Clubbetrieb an der Ronsdorfer Straße 134 startet mit einem Soft-Opening in Form eines Konzertes des Hamburger Rappers Kwam.E. Außerdem auf dem Programm: Eine neue Veranstaltungsreihe für Drum’n’Bass und ein Auftritt von Jennifer Cardini.

Die Betreiber möchten neben Partys und Konzerten auch Lesungen oder Comedy-Abende veranstalten. „Wir wollen eine experimentierfreudige Location sein und nicht nur die Raver oder Punkrockleute abholen”, erklärt Projektleiter Leon Schweinecke.

Bis zum regelmäßigen Programm sind einzelne Konzerte und Clubnächte geplant. Partys wollen die Betreiber für unter 20 Euro im Vorverkauf anbieten. Wichtig ist ihnen eine „Underground Plattform”, die unabhängig funktionieren kann. „Das Stahlwerk ist das Mutterschiff, unsere kommerzielle Seite, nur so kann es funktionieren”, so dessen Betriebsleiter Stefan Prill.

Mit dem Graf 39 hat Anfang September ein weiteres Kulturzentrum in Düsseldorf eröffnet, das auch als Techno-Club fungiert. Nach Problemen mit dem Ordnungsamt zum Pre-Opening soll der offizielle Clubbetrieb an diesem Wochenende beginnen. Auf dem Line-up im Graf 39 stehen Micky Markowitz und die Crew von Impact Airlines.