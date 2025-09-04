Graf 39: Düsseldorfer Club-Eröffnung muss früher enden

Das Pre-Opening des Graf 39 in Düsseldorf musste früher enden als geplant. Die neue Venue, die sowohl Club als auch Kulturzentrum sein soll, zog am Eröffnungswochenende so viele Gäste an, dass das Ordnungsamt einschritt und die Party bereits um zwei Uhr beendete, obwohl die Party bis 6 Uhr dauern sollte.

Den Besucher:innen wurde deshalb ein Teil des Eintrittspreises rückerstattet. Ein weiteres Problem war der zwischenzeitliche Ausfall der Klimaanlage. Bis zur offiziellen Eröffnung des Graf 39 am 20. September soll dieser Makel behoben sein, heißt es in einem Post des Clubs auf Instagram.

Der Organisator der Party, Matthias Schreiber, zieht trotz der Schwierigkeiten ein positives Fazit: „Klar klappt nicht gleich alles zu Beginn, daher haben wir es auch bewusst als ,Soft Opening’ behandelt. Aber was man sagen muss: Die Stimmung war ausgesprochen gut.”

Das Graf 39 befindet sich zentral in der Düsseldorfer Innenstadt an der Graf-Adolf-Straße. Nach den Schließungen der Clubs Cube und The Gate ist das Graf 39 seit langem die erste neue Lokalität in Düsseldorf. Neben einem Clubbetrieb mit House, Tech-House und Techno am Samstag werden unter der Woche andere Kulturveranstaltungen wie Ausstellungen oder Performances im Mittelpunkt des Programms stehen. Für das offizielle Opening am 20. September steht neben der Impact Airlines Crew der DJ Micky Markowitz auf dem Line-up.