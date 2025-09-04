Mitglied jetzt!
burger
Mitglied jetzt!
burger
Mitglied jetzt!
burger
News

Graf 39: Düsseldorfer Club-Eröffnung muss früher enden

Tom-Luca Freund

Das Pre-Opening des Graf 39 in Düsseldorf musste früher enden als geplant. Die neue Venue, die sowohl Club als auch Kulturzentrum sein soll, zog am Eröffnungswochenende so viele Gäste an, dass das Ordnungsamt einschritt und die Party bereits um zwei Uhr beendete, obwohl die Party bis 6 Uhr dauern sollte.

Den Besucher:innen wurde deshalb ein Teil des Eintrittspreises rückerstattet. Ein weiteres Problem war der zwischenzeitliche Ausfall der Klimaanlage. Bis zur offiziellen Eröffnung des Graf 39 am 20. September soll dieser Makel behoben sein, heißt es in einem Post des Clubs auf Instagram.

Der Organisator der Party, Matthias Schreiber, zieht trotz der Schwierigkeiten ein positives Fazit: „Klar klappt nicht gleich alles zu Beginn, daher haben wir es auch bewusst als ,Soft Opening’ behandelt. Aber was man sagen muss: Die Stimmung war ausgesprochen gut.”

Das Graf 39 befindet sich zentral in der Düsseldorfer Innenstadt an der Graf-Adolf-Straße. Nach den Schließungen der Clubs Cube und The Gate ist das Graf 39 seit langem die erste neue Lokalität in Düsseldorf. Neben einem Clubbetrieb mit House, Tech-House und Techno am Samstag werden unter der Woche andere Kulturveranstaltungen wie Ausstellungen oder Performances im Mittelpunkt des Programms stehen. Für das offizielle Opening am 20. September steht neben der Impact Airlines Crew der DJ Micky Markowitz auf dem Line-up.

Die Außenfassade des neuen Clubs Graf 39 in Düsseldorf (Foto: Facebook / Park-Kultur)


News

Weiterlesen

Squarepusher: Debütalbum bekommt Reissue auf Warp 

News
Das britische Label legt „Stereotype”, das früheste Werk des IDM- und Drum'n'Bass-Pioniers Squarepusher unter dem Alias Stereotype, neu auf.

Squarepusher: Debütalbum bekommt Reissue auf Warp 

News
Das britische Label legt „Stereotype”, das früheste Werk des IDM- und Drum'n'Bass-Pioniers Squarepusher unter dem Alias Stereotype, neu auf.

Indian Spirit: Polizistin durch Festivalbesucher schwer verletzt

Ein Mann stand unter Drogeneinfluss und schlug mehrfach auf die Beamtin ein. Sie ist derzeit dienstunfähig.
News Katharina Pittack -
Weiterlesen

PAN: Hannoveraner Techno-Club schließt

Ende Oktober finden die letzten Partys auf dem Engelbosteler Damm statt. Ob das PAN an anderer Stelle wieder aufmacht, ist unklar.
News Tom-Luca Freund -
Weiterlesen

Anta Gathering: Psytrance-Festival in Portugal kurzfristig abgesagt

Offiziell fand das Anta Gathering wegen Brandgefahr nicht statt. Die Organisatoren sehen eine pro-palästinensische Kampagne als Grund.
News Lea Jessen -
Weiterlesen

Burning Man: Leiche entdeckt

Die Polizei ermittelt nach dem Fund einer mutmaßlich getöteten Person. Verantwortliche des Burning Man rufen zur Vorsicht auf.
News Tom-Luca Freund -
Weiterlesen

Draaimolen: Petition gegen Verlust der Location gestartet

Tilburg droht der Verlust einer Kulturinstitution: Die Zukunft des Draaimolen steht auf dem Spiel. Eine Petition soll Abhilfe schaffen.
News Lea Jessen -
Weiterlesen

US-Zölle: Ausnahme für physische Musikprodukte

Neben Büchern und Magazinen werden CDs, Vinyls und Kassetten als sogenannte „Informationsmaterialien” von den gerade in Kraft getretenen US-Zöllen ausgenommen. Poster und Kleidung werden hingegen mit den neuen Zöllen besteuert.
News Tom-Luca Freund -
Weiterlesen

20 Jahre Smallville: Party im Südpol Hamburg

Zwei Dekaden Smallville! Das Label feiert am Samstag unter anderem mit Margaux Gazur, Move D, Edward und Mitgründer Julius Steinhoff.
News Lea Jessen -
Weiterlesen

Emerge Festival: Zwei Besucher:innen gestorben

Beim nordirischen Dance-Musikfestival sind am vergangenen Wochenende außerdem zwei Besucher:innen ins Krankenhaus eingeliefert worden.
News Tom-Luca Freund -
Weiterlesen
Das Indian Spirit 2025 (Foto: Indian Spirit)

Indian Spirit: Polizistin durch Festivalbesucher schwer verletzt

News Katharina Pittack -
Ein Mann stand unter Drogeneinfluss und schlug mehrfach auf die Beamtin ein. Sie ist derzeit dienstunfähig.
Das PAN am Engelbosteler Damm in Hannover (Foto: Google Street View)

PAN: Hannoveraner Techno-Club schließt

News Tom-Luca Freund -
Ende Oktober finden die letzten Partys auf dem Engelbosteler Damm statt. Ob das PAN an anderer Stelle wieder aufmacht, ist unklar.
Das Anta Gathering 2025 wurde boykottiert und abgesagt (Foto: Anta Gathering / Facebook)

Anta Gathering: Psytrance-Festival in Portugal kurzfristig abgesagt

News Lea Jessen -
Offiziell fand das Anta Gathering wegen Brandgefahr nicht statt. Die Organisatoren sehen eine pro-palästinensische Kampagne als Grund.
Black Rock City, die temporäre Stadt des Burning Man 2025 (Foto: Instagram / burningman)

Burning Man: Leiche entdeckt

News Tom-Luca Freund -
Die Polizei ermittelt nach dem Fund einer mutmaßlich getöteten Person. Verantwortliche des Burning Man rufen zur Vorsicht auf.
Das Draaimolen 2023 (Foto: Rafael Dimiioniatis)

Draaimolen: Petition gegen Verlust der Location gestartet

News Lea Jessen -
Tilburg droht der Verlust einer Kulturinstitution: Die Zukunft des Draaimolen steht auf dem Spiel. Eine Petition soll Abhilfe schaffen.
Foto: Ronile/Pixabay

US-Zölle: Ausnahme für physische Musikprodukte

News Tom-Luca Freund -
Neben Büchern und Magazinen werden CDs, Vinyls und Kassetten als sogenannte „Informationsmaterialien” von den gerade in Kraft getretenen US-Zöllen ausgenommen. Poster und Kleidung werden hingegen mit den neuen Zöllen besteuert.
Julius Steinhoff (Foto: Flickr – Miguel)

20 Jahre Smallville: Party im Südpol Hamburg

News Lea Jessen -
Zwei Dekaden Smallville! Das Label feiert am Samstag unter anderem mit Margaux Gazur, Move D, Edward und Mitgründer Julius Steinhoff.
Das Emerge Festival 2025 in Belfast (Foto: Instagram / emergebelfast)

Emerge Festival: Zwei Besucher:innen gestorben

News Tom-Luca Freund -
Beim nordirischen Dance-Musikfestival sind am vergangenen Wochenende außerdem zwei Besucher:innen ins Krankenhaus eingeliefert worden.

Elektronische Musik und Clubkultur. Seit 1989.

HERAUSGEBER

Verein für Technojournalismus e.V.

Alte Münze
Am Krögel 2
10179 Berlin

Redaktion

GROOVE Magazin
Alte Münze
Am Krögel 2
10179 Berlin
Email Redaktion
Email Aboservice

News

Reviews

Podcasts

Features

Charts

Events

JETZT MITGLIED WERDEN

Mein Konto

Archiv