Tresor Academy: Dritte Bewerbungsphase beginnt

Lea Jessen

Die Academy of Subcultural Understanding (kurz: Tresor Academy) geht vom 3. November bis zum 14. Dezember in die dritte Runde. Bis zum 6. Oktober können sich Personen im Alter zwischen 21 und 35 Jahren mit Wohnsitz in Deutschland auf das kostenlose sechswöchige Programm bewerben.

Die Academy unterstützt junge Menschen, die eine eigene subkulturelle Venue außerhalb großer Metropolen eröffnet haben oder eröffnen möchten, und läuft unter dem Motto „How To Run A Club”. Die Teilnehmenden lernen durch Schulungseinheiten von Expert:innen sowie durch Praxiserfahrung die Bereiche Booking, Steuerrecht oder Awareness kennen. Die Ausbildung findet auf Deutsch und Englisch in den Räumlichkeiten des OHM und des Tresor statt und wird von der Jägermeister-Initiative „Save The Night” unterstützt.

Die Academy ist der Bildungszweig der 2021 von Dimitri Hegemann gegründeten Tresor Foundation, die unter anderem Städte und Gemeinden durch die Sicherung subkultureller Räume unterstützen möchte.

Unser Interview mit den Studierenden aus der zweiten, EU-weiten Runde findet ihr hier.

Hier könnt ihr euch für das Programm bewerben.

Die Teilnehmenden der Tresor Academy 2025 (Foto: Tresor Foundation)


L.OST: Ehemaliges DUQO eröffnet unter neuem Namen

Rave unter der Warschauer Brücke (Foto: Hundertzehn)

Berlin: Polizei-Doku zeigt Auflösung eines Raves

News Die Redaktion -
Wie läuft die polizeiliche Auflösung einer illegalen Techno-Veranstaltung ab? Das zeigt die neue Doku „Hundertzehn”.
Der Hole Club in Rosenheim (Foto: Google / Sam Raeburn)

Hole Club: Rosenheimer Techno-Club geschlossen

News Tom-Luca Freund -
18 Jahre lang stand der Hole Club für Techno auf dem oberbayerischen Land. Am vergangenen Samstag fand nun die letzte Party statt.
Das mobile Studio von 106.8 pure.fm (Foto: Facebook / 106.8 pure fm Berlin)

Berlin: Jazzradio verliert Frequenz an Techno-Sender

News Tom-Luca Freund -
Nach einer Entscheidung des Berliner Verwaltungsgerichts verliert JazzRadio Berlin seine UKW-Frequenz 2026 an den Techno-Sender pure.fm.
Das SchwuZ (Foto: SchwuZ)

SchwuZ: Crowdfunding zur Rettung des Clubs gestartet

News Tom-Luca Freund -
Das SchwuZ möchte 300.000 Euro sammeln. Ziel ist es, die Übernahme des Clubs durch Investor:innen zu verhindern.
Von links nach rechts: Stephan Schulmeistrat (Leiter des Deutsches Musikinformationszentrum), Katja Lucker – (Geschäftsführerin, Initiative Musik), Karsten Schölermann (1. Vorsitzender, Bundesstiftung LiveKultur), Vivian Perkovic (Moderation) (Foto: Alexis Waltz)

Festivalstudie der Initiative Musik & Bundesstiftung LiveKultur: „Menschen, die Festivals machen, müssen optimistisch auf...

News Alexis Waltz -
Wie es genau um die deutsche Festivallandschaft steht, erforscht eine umfangreiche Studie, die nun zum Download verfügbar ist.
Paul Kalkbrenner (Foto: Instagram / paulkalkbrennermerch)

Berlin: Fußballstadion nach Paul Kalkbrenner benannt

News Tom-Luca Freund -
Paul Kalkbrenner wird für fünf Jahre Stadion-Namensgeber des Vereins Sparta Lichtenberg. Zur Umbenennung ist ein Benefizspiel angekündigt.
Wanton Witch ist eine der Artists auf der Three Sounds Expo (Foto: Wanton Witch / Instagram)

Three Sound Expo: Festival zur politischen Desillusionierung startet in Berlin

News Lea Jessen -
Welche Rolle spielt elektronische Musik und Tanzkultur bei politischen Bewegungen? Dieser Frage geht die Three Sound Expo an diesem Wochenende nach.
Das Tor des Berliner Clubs Sisyphos (Foto: Wikipedia / Rio65Trio)

Sisyphos: Berliner Techno-Club lädt zum „Tag des offenen Tors”

News Katharina Pittack -
Gemeinsam mit all seinen Entchen, Vorträgen und Musik blickt das Sisyphos auf 17 Jahre Clubgeschichte zurück.

