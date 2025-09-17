Tresor Academy: Dritte Bewerbungsphase beginnt

Die Academy of Subcultural Understanding (kurz: Tresor Academy) geht vom 3. November bis zum 14. Dezember in die dritte Runde. Bis zum 6. Oktober können sich Personen im Alter zwischen 21 und 35 Jahren mit Wohnsitz in Deutschland auf das kostenlose sechswöchige Programm bewerben.

Die Academy unterstützt junge Menschen, die eine eigene subkulturelle Venue außerhalb großer Metropolen eröffnet haben oder eröffnen möchten, und läuft unter dem Motto „How To Run A Club”. Die Teilnehmenden lernen durch Schulungseinheiten von Expert:innen sowie durch Praxiserfahrung die Bereiche Booking, Steuerrecht oder Awareness kennen. Die Ausbildung findet auf Deutsch und Englisch in den Räumlichkeiten des OHM und des Tresor statt und wird von der Jägermeister-Initiative „Save The Night” unterstützt.

Die Academy ist der Bildungszweig der 2021 von Dimitri Hegemann gegründeten Tresor Foundation, die unter anderem Städte und Gemeinden durch die Sicherung subkultureller Räume unterstützen möchte.

Unser Interview mit den Studierenden aus der zweiten, EU-weiten Runde findet ihr hier.

Hier könnt ihr euch für das Programm bewerben.