Berlin: Fußballstadion nach Paul Kalkbrenner benannt

Das Stadion des Berliner Fünftligisten Sparta Lichtenberg hat mit Paul Kalkbrenner einen neuen Namenspaten. Das hat das Bezirksamt Lichtenberg beschlossen. Für die Namensrechte muss Kalkbrenner bezahlen, die Summe ist nicht bekannt. „Wir freuen uns natürlich sehr darüber. Er hat früher bei uns Fußball gespielt und steht noch immer in guten Kontakt mit dem Verein”, sagt Mathias Geyer, Abteilungsvorstand von Sparta Lichtenberg.

Die Namensänderung zum „Paul Kalkbrenner Sportfeld” soll am 27. September bei einem Festakt mit Benefizspiel gefeiert werden. Dabei tritt die Mannschaft von Sparta Lichtenberg gegen ein noch nicht näher definiertes „Team Kalkbrenner” an. Weitere Details werden bald bekanntgegeben.

Es ist nicht das erste Mal, dass sich der Berliner Produzent für den Verein einsetzt. Kalkbrenner, der große Popularität durch den Soundtrack für und seine Hauptrolle im Film Berlin Calling erlangte, setzte sich unter anderem dafür ein, dass der WM-Pokal von 2014 auf einer Tour im Lichtenberger Stadion Halt macht. Außerdem spielt er seine Gigs häufig in Trikots seines Berliner Heimatvereins.

Am 10. Oktober erscheint das nächste Album von Paul Kalkbrenner, das auf den Namen The Essence hören wird.