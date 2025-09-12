Mitglied jetzt!
News

Berlin: Fußballstadion nach Paul Kalkbrenner benannt

Tom-Luca Freund

Das Stadion des Berliner Fünftligisten Sparta Lichtenberg hat mit Paul Kalkbrenner einen neuen Namenspaten. Das hat das Bezirksamt Lichtenberg beschlossen. Für die Namensrechte muss Kalkbrenner bezahlen, die Summe ist nicht bekannt. „Wir freuen uns natürlich sehr darüber. Er hat früher bei uns Fußball gespielt und steht noch immer in guten Kontakt mit dem Verein”, sagt Mathias Geyer, Abteilungsvorstand von Sparta Lichtenberg.

Die Namensänderung zum „Paul Kalkbrenner Sportfeld” soll am 27. September bei einem Festakt mit Benefizspiel gefeiert werden. Dabei tritt die Mannschaft von Sparta Lichtenberg gegen ein noch nicht näher definiertes „Team Kalkbrenner” an. Weitere Details werden bald bekanntgegeben.

Es ist nicht das erste Mal, dass sich der Berliner Produzent für den Verein einsetzt. Kalkbrenner, der große Popularität durch den Soundtrack für und seine Hauptrolle im Film Berlin Calling erlangte, setzte sich unter anderem dafür ein, dass der WM-Pokal von 2014 auf einer Tour im Lichtenberger Stadion Halt macht. Außerdem spielt er seine Gigs häufig in Trikots seines Berliner Heimatvereins.

Am 10. Oktober erscheint das nächste Album von Paul Kalkbrenner, das auf den Namen The Essence hören wird.

Paul Kalkbrenner (Foto: Instagram / paulkalkbrennermerch)


Three Sound Expo: Festival zur politischen Desillusionierung startet in Berlin

News
Welche Rolle spielt elektronische Musik und Tanzkultur bei politischen Bewegungen? Dieser Frage geht die Three Sound Expo an diesem Wochenende nach.

Three Sound Expo: Festival zur politischen Desillusionierung startet in Berlin

News
Welche Rolle spielt elektronische Musik und Tanzkultur bei politischen Bewegungen? Dieser Frage geht die Three Sound Expo an diesem Wochenende nach.

Sisyphos: Berliner Techno-Club lädt zum „Tag des offenen Tors"

Gemeinsam mit all seinen Entchen, Vorträgen und Musik blickt das Sisyphos auf 17 Jahre Clubgeschichte zurück.
News Katharina Pittack -
Lüdenscheid: 27-Jähriger nach Rave verstorben

Im Märkischen Kreis werden regelmäßig sogennate Secret Raves organisiert. Nach einem solchen ist nun ein Mann verstorben.
News Lea Jessen -
Bayern: Regierung verhindert legalen Cannabis-Anbau

Das Anbauen von Cannabis ist in Deutschland legal. Eine kontroverse Auslegung des Baurechts soll das auch beim letzten Cannabisclub in Bayern allerdings verhindern.
News Tom-Luca Freund -
Kulturkarawane Weimar: Tanzdemo sorgt für Unmut

Die Kulturkarawane zog am Wochenende mit einer Tanzdemo durch Weimar – Strecken-Anrainer:innen beschwerten sich über die Lautstärke.
News Tom-Luca Freund -
Keith Nunnally: House-Vokalist aus Chicago verstorben

Keith Nunnally war die Stimme hinter „Jack Your Body" und „Let The Music Take Control". Jetzt trauert Chicago um einen wegweisenden Musiker.
News Lea Jessen -
Live 500: Kulturförderprogramm geht in die dritte Runde

Das Programm der Initiative Musik unterstützt Konzerte und Partys insbesondere in ländlichen und kulturstrukturell schwächeren Regionen.
News Katharina Pittack -
Voices From The Lake: Zweites Album angekündigt

13 Jahre sind vergangen, seit das stilprägende Album von Donato Dozzy und Neel erschienen ist. Nun setzen sie zum zweiten Kapitel an.
News Katharina Pittack -
LUST KLUB: Kölner Eventserie und Label gibt Ende bekannt

Nicht alle können sich mit der jungen Kölner Techno-Szene identifizieren. LUST KLUB zieht jetzt unter anderem deswegen die Reißleine.
News Lea Jessen -
