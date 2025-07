Paul Kalkbrenner: Erstes Album seit sieben Jahren angekündigt

Nach sieben Jahren meldet sich Paul Kalkbrenner mit einem neuen Studioalbum zurück. The Essence erscheint am 10. Oktober via Sony Music und markiert das neunte Album des Berliner Techno-Produzenten und laut Kalkbrenner „eine Rückkehr zum Wesentlichen”.

Der 13 Tracks umfassende Longplayer entstand ohne übergeordnetes Konzept, vielmehr als „freier, intuitiver Ausdruck”, heißt es in der Pressemitteilung. The Essence soll Kalkbrenners minimalistischen Signature-Sound aufgreifen und ihm neue Tiefe verleihen.

Als ersten Vorgeschmack zum Album veröffentlicht Kalkbrenner die Single „Ninety-Two”, ein Track, der mit Vocal-Samples aus alten UK-Rave-Compilations arbeitet.

Bekannt wurde Paul Kalkbrenner 2008 durch den Film Berlin Calling und den Hit „Sky and Sand”, der bis heute zu den meistgestreamten deutschen Tracks weltweit zählt.