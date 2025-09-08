Innervisions: Jubiläumsparty im Berghain

Das Berliner Label Innervisions wird 20 Jahre alt. Zu diesem Anlass wird am 31. Oktober im Berghain und der Panorama Bar groß gefeiert. Mit dabei sind unter anderem Jamie xx, Tri/xon und Trikk im Berghain. In der Panorama Bar wird es ein besonderes b2b2b geben, es spielen zudem Âme, Dixon und JAMIIE.

Neben der Musik wird auch Kunst eine wichtige Rolle bei der Geburtstagsfeier spielen. Der US-amerikanische Künstler Sydney Cash wird sein Werk Flutex Glass Wall Sculptures Redux, das unter dem Motto ADHD Party entstanden ist, im Berghain ausstellen.

Innervisions wurde 2005 von Steffen Berkhahn alias Dixon, Kristian Rädle und Frank Wiedemann, beide besser bekannt als Âme, gegründet. Das Label, das nach einem Stevie-Wonder-Album von 1973 benannt ist, steht vor allem für melodiöse, emotionale Deep-House-Musik. Auf dem Label haben unter anderem Denis Horvat, Rampa oder Tal Fussman veröffentlicht.

Innerversions wurde 2015 durch Muting The Noise ergänzt, zugleich Musikvertrieb, Plattenladen und Veranstaltungsagentur. 2016 kam die TS Agency, ursprünglich Temporary Secretary, als Bookingagentur dazu.

Zusätzlich zur Party im Berghain geht Innervisions zum 20. Jubiläum auch auf eine internationale Tour, unter anderem mit Stopps in Los Angeles, São Paulo oder London.

20 Years Innervision

31. Oktober 2025

Berghain / Panorama Bar

Berlin