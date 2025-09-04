Squarepusher: Debütalbum bekommt Reissue auf Warp 

Das britische Label Warp Records bringt das Debütalbum von Tom Jenkinson, besser bekannt als Squarepusher, neu heraus. Stereotype war ursprünglich 1994 als Selbstveröffentlichung unter dem gleichnamigen Pseudonym erschienen.

Die Neuauflage erscheint am 24. Oktober als Doppel-LP und folgt auf das im letzten Jahr veröffentlichte Album Dostrotime. Warp Records beschreibt Stereotype als „eine Stunde roher, tanzflächenorientierter früher Squarepusher-Produktionen, inspiriert von Piratenradio und Rave, geremastert von den Originalbändern.”

Das ist nicht die einzige Wiederveröffentlichung auf dem Label. Erst vor kurzem kündigte Warp an, das 1993 erschienene Album Surfing On Sine Waves von Aphex Twin, veröffentlicht unter dem Pseudonym Polygon Window, neu aufzulegen.

Squarepusher ist ein britischer Produzent und Bassist, der in den Neunzigern mit komplexen Breakbeats, Jazz-Elementen und innovativer elektronischer Musik bekannt wurde. Mit seinen Veröffentlichungen auf Warp Records gilt er als Pionier der IDM- und Drum’n’Bass-Szene. Stereotype ist bereits vorbestellbar und wird erstmals als CD sowie digital erhältlich sein.