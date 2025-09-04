Mitglied jetzt!
News

Squarepusher: Debütalbum bekommt Reissue auf Warp 

Katharina Pittack

Das britische Label Warp Records bringt das Debütalbum von Tom Jenkinson, besser bekannt als Squarepusher, neu heraus. Stereotype war ursprünglich 1994 als Selbstveröffentlichung unter dem gleichnamigen Pseudonym erschienen.

Die Neuauflage erscheint am 24. Oktober als Doppel-LP und folgt auf das im letzten Jahr veröffentlichte Album Dostrotime. Warp Records beschreibt Stereotype als „eine Stunde roher, tanzflächenorientierter früher Squarepusher-Produktionen, inspiriert von Piratenradio und Rave, geremastert von den Originalbändern.”

Das ist nicht die einzige Wiederveröffentlichung auf dem Label. Erst vor kurzem kündigte Warp an, das 1993 erschienene Album Surfing On Sine Waves von Aphex Twin, veröffentlicht unter dem Pseudonym Polygon Window, neu aufzulegen.

Squarepusher ist ein britischer Produzent und Bassist, der in den Neunzigern mit komplexen Breakbeats, Jazz-Elementen und innovativer elektronischer Musik bekannt wurde. Mit seinen Veröffentlichungen auf Warp Records gilt er als Pionier der IDM- und Drum’n’Bass-Szene. Stereotype ist bereits vorbestellbar und wird erstmals als CD sowie digital erhältlich sein.

Squarepusher (Foto: Warp Records / Instagram)


Das Indian Spirit 2025 (Foto: Indian Spirit)

Indian Spirit: Polizistin durch Festivalbesucher schwer verletzt

News Katharina Pittack -
Ein Mann stand unter Drogeneinfluss und schlug mehrfach auf die Beamtin ein. Sie ist derzeit dienstunfähig.
Das PAN am Engelbosteler Damm in Hannover (Foto: Google Street View)

PAN: Hannoveraner Techno-Club schließt

News Tom-Luca Freund -
Ende Oktober finden die letzten Partys auf dem Engelbosteler Damm statt. Ob das PAN an anderer Stelle wieder aufmacht, ist unklar.
Das Anta Gathering 2025 wurde boykottiert und abgesagt (Foto: Anta Gathering / Facebook)

Anta Gathering: Psytrance-Festival in Portugal kurzfristig abgesagt

News Lea Jessen -
Offiziell fand das Anta Gathering wegen Brandgefahr nicht statt. Die Organisatoren sehen eine pro-palästinensische Kampagne als Grund.
Black Rock City, die temporäre Stadt des Burning Man 2025 (Foto: Instagram / burningman)

Burning Man: Leiche entdeckt

News Tom-Luca Freund -
Die Polizei ermittelt nach dem Fund einer mutmaßlich getöteten Person. Verantwortliche des Burning Man rufen zur Vorsicht auf.
Das Draaimolen 2023 (Foto: Rafael Dimiioniatis)

Draaimolen: Petition gegen Verlust der Location gestartet

News Lea Jessen -
Tilburg droht der Verlust einer Kulturinstitution: Die Zukunft des Draaimolen steht auf dem Spiel. Eine Petition soll Abhilfe schaffen.
Foto: Ronile/Pixabay

US-Zölle: Ausnahme für physische Musikprodukte

News Tom-Luca Freund -
Neben Büchern und Magazinen werden CDs, Vinyls und Kassetten als sogenannte „Informationsmaterialien” von den gerade in Kraft getretenen US-Zöllen ausgenommen. Poster und Kleidung werden hingegen mit den neuen Zöllen besteuert.
Julius Steinhoff (Foto: Flickr – Miguel)

20 Jahre Smallville: Party im Südpol Hamburg

News Lea Jessen -
Zwei Dekaden Smallville! Das Label feiert am Samstag unter anderem mit Margaux Gazur, Move D, Edward und Mitgründer Julius Steinhoff.
Das Emerge Festival 2025 in Belfast (Foto: Instagram / emergebelfast)

Emerge Festival: Zwei Besucher:innen gestorben

News Tom-Luca Freund -
Beim nordirischen Dance-Musikfestival sind am vergangenen Wochenende außerdem zwei Besucher:innen ins Krankenhaus eingeliefert worden.

