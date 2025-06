Cube: Düsseldorfer Club-Institution schließt

Nach fast zwei Jahrzehnten Clubbetrieb schließt das Cube in Düsseldorf endgültig. Bereits im vergangenen Jahr hatte die Umstellung der hauseigenen Techno-Reihe Cube X für erste Fragen gesorgt. Nun ist klar: Der Club verabschiedet sich vollständig.

Bereits Ende 2023 gab der Club bekannt, dass die wöchentliche Cube X, die zentrale Veranstaltungsreihe des Clubs, von einem wöchentlichen auf einen monatlichen Rhythmus umgestellt wird. Eine Begründung nannten die Betreiber damals nicht, lediglich, dass es sich um eine Entscheidung aus „unterschiedlichen Gründen” handle. Zwischenzeitlich versuchte das Team, externe Veranstalter:innen für die frei gewordenen Termine zu gewinnen.

Nun steht fest: Der Club wird in den kommenden Wochen endgültig schließen. Auch zum definitiven Ende gab man keine konkreten Gründe an. Betrachtet man aber die angespannte Lage in der Clubszene – steigende Kosten, sinkende Auslastung, teurere Bookings und Nachwirkungen der Pandemie –, dürften wirtschaftliche Gründe den Ausschlag gegeben haben.

Auf Social Media verabschiedete sich das Team hinter dem Cube mit einer persönlichen Note. Der Club sei wie ein Kind, das nun „erwachsen geworden” sei. Man wolle loslassen, heißt es, und blicke dankbar auf die vergangenen Jahre zurück. Ein Wiedersehen wird es nicht geben, die Schließung ist endgültig.

Gegründet 2007 in Paderborn, entwickelte sich das Cube über die Jahre zu einer festen Größe im nordrhein-westfälischen Nachtleben. Nach dem Umzug in die Düsseldorfer Altstadt bot der Club zuletzt Platz für rund 170 Personen.Noch etwa einen Monat lang soll der Club geöffnet bleiben. Neun weitere Partys sollen stattfinden.