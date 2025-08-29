20 Jahre Smallville: Party im Südpol Hamburg

Am Samstag feiert Smallville seinen 20. Geburtstag mit einer Party von 18 bis 8 Uhr im Hamburger Club Südpol. Mit dabei sind unter anderem Move D, Margaux Gazur und Eli Verveine, die alle bereits auf dem House-Label veröffentlicht haben. Der Südpol selbst sieht das Projekt Smallville als bleibenden Fußabdruck in der Hamburger Szene. Die Jubiläumsfeier lässt etwas aufleben, „was niemals vergessen oder aufgegeben werden darf”, erklärt der Club.

Peter Kersten, Julius Steinhoff und Stella Plazonja haben den Plattenladen Smallville Records 2005 in St. Pauli eröffnet. Ein Jahr später folgte die Gründung des gleichnamigen Labels. Smallville ist bekannt für seinen minimalistischen Deep-House-Sound. Auf dem Label sind zahlreiche Alben, unter anderem von Moomin, Christopher Rau, Justus Steinhoff und Just von Ahlefeld, im Duo unter dem Alias Smallpeople, sowie viele weitere Maxi-Veröffentlichungen erschienen.

Der Laden schloss 2021, weil die Betreiber:innen neue Wege gehen wollten. Mitbegründer Julius Steinhoff betreibt das Label seit 2021 mit Künstler Stefan Marx.