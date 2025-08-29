Mitglied jetzt!
burger
Mitglied jetzt!
burger
Mitglied jetzt!
burger
News

20 Jahre Smallville: Party im Südpol Hamburg

Lea Jessen

Am Samstag feiert Smallville seinen 20. Geburtstag mit einer Party von 18 bis 8 Uhr im Hamburger Club Südpol. Mit dabei sind unter anderem Move D, Margaux Gazur und Eli Verveine, die alle bereits auf dem House-Label veröffentlicht haben. Der Südpol selbst sieht das Projekt Smallville als bleibenden Fußabdruck in der Hamburger Szene. Die Jubiläumsfeier lässt etwas aufleben, „was niemals vergessen oder aufgegeben werden darf”, erklärt der Club.

Peter Kersten, Julius Steinhoff und Stella Plazonja haben den Plattenladen Smallville Records 2005 in St. Pauli eröffnet. Ein Jahr später folgte die Gründung des gleichnamigen Labels. Smallville ist bekannt für seinen minimalistischen Deep-House-Sound. Auf dem Label sind zahlreiche Alben, unter anderem von Moomin, Christopher Rau, Justus Steinhoff und Just von Ahlefeld, im Duo unter dem Alias Smallpeople, sowie viele weitere Maxi-Veröffentlichungen erschienen. 

Der Laden schloss 2021, weil die Betreiber:innen neue Wege gehen wollten. Mitbegründer Julius Steinhoff betreibt das Label seit 2021 mit Künstler Stefan Marx.

Julius Steinhoff (Foto: Flickr – Miguel)


News

Weiterlesen

Drexciya: US-Präsident Trump kritisiert Ausstellung

News
Drexciya thematisierten oft die Sklaverei. Eine Ausstellung, die daran anknüpft, wird vom Weißen Haus als „anti-amerikanisch” kritisiert.

Drexciya: US-Präsident Trump kritisiert Ausstellung

News
Drexciya thematisierten oft die Sklaverei. Eine Ausstellung, die daran anknüpft, wird vom Weißen Haus als „anti-amerikanisch” kritisiert.

://about blank: Erfolgreicher Protest gegen Berliner Oktoberfest

Die Planung der „Spreewiesn” neben dem ://about blank sorgte für eine Kontroverse – nun findet sie doch am alten Standort statt.
News Tom-Luca Freund -
Weiterlesen

Nibirii: Schwarzarbeit auf Festival festgestellt

Neben 50.000 Feiernden war auch das Zollamt Aachen auf dem Nibirii-Festival vertreten – und bemerkte Unregelmäßigkeiten.
News Lea Jessen -
Weiterlesen

„Broadcasting the Underground”: Berliner Clubcommission vernetzt Community-Radios

Was können Community-Radios zum Underground beitragen? Diese und weitere Fragen stellen sich vier namhafte Sender Anfang September.
News Katharina Pittack -
Weiterlesen

Lee Collins: Chicago-House-Pionier verstorben

Lee Collins trat in die Fußstapfen von Pionieren wie Ron Hardy und prägte Chicago House durch Club-Sets als auch durch Produktionen.
News Katharina Pittack -
Weiterlesen

Schleswig-Holstein: Zwei Clubs müssen schließen

Der Landkreis Stormarn verliert mit dem Fun-Parc Trittau einen der größten Clubs in der Region. Auch der N1Club stellt den Betrieb ein.
News Lea Jessen -
Weiterlesen

Burning Man: Mehrere Unwetterwarnungen am ersten Festival-Wochenende

Ein Sandsturm, starker Wind und Gewitter haben die ersten Tage des diesjährigen Burning Man geprägt. Vier Menschen wurden leicht verletzt.
News Tom-Luca Freund -
Weiterlesen

Electric Love: Besucher an Amphetamin verstorben

Ein 22-Jähriger war im vergangenen Monat auf dem österreichischen EDM-Festival Electric Love verstorben. Nun steht die Todesursache fest.
News Lea Jessen -
Weiterlesen

Amsterdam: Kampagne nach Mord an 17-Jähriger gestartet

Mit der Kampagne „Claim the Night” setzen der Nachtbürgermeister und die Amsterdam Clubs Consultation ein Zeichen gegen Gewalt an Frauen.
News Katharina Pittack -
Weiterlesen
Die Berliner Spreewiesn (Foto: Spreewiesn)

://about blank: Erfolgreicher Protest gegen Berliner Oktoberfest

News Tom-Luca Freund -
Die Planung der „Spreewiesn” neben dem ://about blank sorgte für eine Kontroverse – nun findet sie doch am alten Standort statt.
Das Nibirii-Festival 2025 (Foto: Nibirii / Facebook)

Nibirii: Schwarzarbeit auf Festival festgestellt

News Lea Jessen -
Neben 50.000 Feiernden war auch das Zollamt Aachen auf dem Nibirii-Festival vertreten – und bemerkte Unregelmäßigkeiten.
Refuge Worldwide (Foto: Molly Maltman)

„Broadcasting the Underground”: Berliner Clubcommission vernetzt Community-Radios

News Katharina Pittack -
Was können Community-Radios zum Underground beitragen? Diese und weitere Fragen stellen sich vier namhafte Sender Anfang September.
Lee Collins (Foto: Sounds Familiar)

Lee Collins: Chicago-House-Pionier verstorben

News Katharina Pittack -
Lee Collins trat in die Fußstapfen von Pionieren wie Ron Hardy und prägte Chicago House durch Club-Sets als auch durch Produktionen.
Fun Parc Trittau (Foto: Fun Parc Trittau)

Schleswig-Holstein: Zwei Clubs müssen schließen

News Lea Jessen -
Der Landkreis Stormarn verliert mit dem Fun-Parc Trittau einen der größten Clubs in der Region. Auch der N1Club stellt den Betrieb ein.
Das Burning Man 2025 im Zeichen des Sandsturms (Foto: TikTok / earth_wanders)

Burning Man: Mehrere Unwetterwarnungen am ersten Festival-Wochenende

News Tom-Luca Freund -
Ein Sandsturm, starker Wind und Gewitter haben die ersten Tage des diesjährigen Burning Man geprägt. Vier Menschen wurden leicht verletzt.
Amphetamin (Foto: Drugchecking Berlin)

Electric Love: Besucher an Amphetamin verstorben

News Lea Jessen -
Ein 22-Jähriger war im vergangenen Monat auf dem österreichischen EDM-Festival Electric Love verstorben. Nun steht die Todesursache fest.
„Wir fordern die Nacht zurück", heißt es im Rahmen der Kampagne (Foto: GoFundMe / Danique de Jong)

Amsterdam: Kampagne nach Mord an 17-Jähriger gestartet

News Katharina Pittack -
Mit der Kampagne „Claim the Night” setzen der Nachtbürgermeister und die Amsterdam Clubs Consultation ein Zeichen gegen Gewalt an Frauen.

Elektronische Musik und Clubkultur. Seit 1989.

HERAUSGEBER

Verein für Technojournalismus e.V.

Alte Münze
Am Krögel 2
10179 Berlin

Redaktion

GROOVE Magazin
Alte Münze
Am Krögel 2
10179 Berlin
Email Redaktion
Email Aboservice

News

Reviews

Podcasts

Features

Charts

Events

JETZT MITGLIED WERDEN

Mein Konto

Archiv