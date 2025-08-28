Mitglied jetzt!
News

Drexciya: US-Präsident Trump kritisiert Ausstellung

Tom-Luca Freund

Die Ausstellung From the Deep: In the Wake of Drexciya der US-amerikanischen Fotografin Ayana V. Jackson wird in einer Liste des Weißen Hauses als „anti-amerikanisch” gebrandmarkt. In der Ausstellung geht es um den drexciyanischen Entstehungsmythos, eine afrofuturistische Vision eines „Königreichs unter Wasser, das von den Kindern der schwangeren Frauen bevölkert wird, die während der Überquerung der Middle Passage getötet wurden.” Diese Vision wurde in den Neunzigern vom Techno-Duo Drexciya entwickelt und in mehreren Veröffentlichungen des Duos selbst sowie weiterer Künstler:innen behandelt.

In der Ausstellung, die in Feuilletons positiv besprochen wurde, sind neben Werken Jacksons auch Künstler:innen aus dem Senegal oder Nigeria zu sehen. Das Projekt war vom März 2023 bis April vergangenen Jahres im Smithsonian National Museum of African Art in Washington, D.C. ausgestellt.

Auf der Liste des Weißen Hauses werden neben der Drexciya-Ausstellung die Beflaggung des Museums mit der Regenbogenflagge, ein Gemälde, das den Übertritt der texanisch-mexikanischen Grenze durch Geflüchtete zeigt, oder eine Animation der Karriere des US-amerikanischen Immunologen Anthony Fauci kritisiert.

Die Veröffentlichung des Communiqués erfolgt kurz nach der Aufforderung der Trump-Regierung, alle Veröffentlichungen des Museums zur Abnahme durch das Präsidialamt einzureichen. Das Smithsonian betonte schon im Juni in einer Stellungnahme die institutionelle Unabhängigkeit seiner betreuten Museen. Ziel der Aktion durch die US-Regierung ist die Kontrolle der Geschichtsdarstellungen vor dem 250. Geburtstag der USA im nächsten Jahr.

Ausschnitt aus „Take me to the Water: Baptism by Waters both Salty and Sweet” aus der Drexciya-Ausstellung (Foto: National Museum of African Art)


Nibirii: Schwarzarbeit auf Festival festgestellt

Neben 50.000 Feiernden war auch das Zollamt Aachen auf dem Nibirii-Festival vertreten – und bemerkte Unregelmäßigkeiten.

Nibirii: Schwarzarbeit auf Festival festgestellt

Neben 50.000 Feiernden war auch das Zollamt Aachen auf dem Nibirii-Festival vertreten – und bemerkte Unregelmäßigkeiten.

„Broadcasting the Underground”: Berliner Clubcommission vernetzt Community-Radios

Was können Community-Radios zum Underground beitragen? Diese und weitere Fragen stellen sich vier namhafte Sender Anfang September.
Lee Collins: Chicago-House-Pionier verstorben

Lee Collins trat in die Fußstapfen von Pionieren wie Ron Hardy und prägte Chicago House durch Club-Sets als auch durch Produktionen.
Schleswig-Holstein: Zwei Clubs müssen schließen

Der Landkreis Stormarn verliert mit dem Fun-Parc Trittau einen der größten Clubs in der Region. Auch der N1Club stellt den Betrieb ein.
Burning Man: Mehrere Unwetterwarnungen am ersten Festival-Wochenende

Ein Sandsturm, starker Wind und Gewitter haben die ersten Tage des diesjährigen Burning Man geprägt. Vier Menschen wurden leicht verletzt.
Electric Love: Besucher an Amphetamin verstorben

Ein 22-Jähriger war im vergangenen Monat auf dem österreichischen EDM-Festival Electric Love verstorben. Nun steht die Todesursache fest.
Amsterdam: Kampagne nach Mord an 17-Jähriger gestartet

Mit der Kampagne „Claim the Night” setzen der Nachtbürgermeister und die Amsterdam Clubs Consultation ein Zeichen gegen Gewalt an Frauen.
Klub Kurt: Neuer Techno-Club eröffnet in Bochum

Aus Alt mach Neu – die Bochumer Clubszene bekommt mit dem Klub Kurt Zuwachs an einer bereits bekannten Adresse.
female:pressure: Spendenaktion für neue Website

Um seine feministische Plattform weiter betreiben zu können, benötigt female:pressure Geld. Dafür gibt es nun eine Crowdfunding-Aktion.
