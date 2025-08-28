„Broadcasting the Underground”: Berliner Clubcommission vernetzt Community-Radios

Die Clubcommission Berlin lädt am 4. September zu einem Abend des Austauschs, Dialogs und der Vernetzung mit Akteur:innen der lokalen Community-Radioszene ein. Mit dabei sind Mutant Radio, Refuge Worldwide, THF Radio und Cashmere Radio. Im Fokus steht die Frage, wie Community-Radios Austausch fördern, lokale Szenen stärken und die enge Verbindung zwischen Radio und Berlins Clubkultur lebendig halten.

Die Veranstaltung ist Teil des Projekts „Clubkultur Stärken” der Clubcommission, das von der Senatsverwaltung für Wirtschaft, Energie und Betriebe des Landes Berlin gefördert wird. Auf dem Programm von „Broadcast the Underground” stehen eine Podiumsdiskussion mit anschließender Fragerunde zu den Missionen, Herausforderungen und Zukunftsvisionen der teilnehmenden Radios sowie Panel-Talks mit Leona Ojake (Refuge Worldwide), Mariam Otarashvilli (Mutant Radio), Ayosha Kortlang (THF Radio) und Giulia Guizzardi (Cashmere Radio). Im Anschluss folgt Networking mit Snacks und einem DJ-Set von Nadia Wise. Moderiert wird das Ganze von Juba.

Das Event findet am 4. September bei Refuge Worldwide in Niemetzstraße 1 statt. Beginn ist um 18:30 Uhr. Die Teilnahme ist kostenlos, anmelden kann man sich hier.