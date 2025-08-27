Mitglied jetzt!
Burning Man: Mehrere Unwetterwarnungen am ersten Festival-Wochenende

Tom-Luca Freund

Das Burning Man hatte am ersten Wochenende mit mehreren Extremwetterereignissen zu kämpfen. Am Samstag kam es zu starkem Wind und Sandstürmen, was zu langen Staus auf dem Weg zum Gelände führte. Außerdem wurden mehrere Kunstwerke und Campingaufbauten zerstört, wie Videos auf Social Media zeigen. Am Sonntag und Montag wurden Warnungen vor starkem Gewitter und Regen ausgesprochen.

Aufgrund des starken Windes und Sandsturms wurden vier Personen leicht verletzt. Die Unwetter scheinen insgesamt aber keinen großen Einfluss auf das geplante Festivalprogramm zu haben. Für die nächsten Tage ist trockenes Wetter mit Temperaturen um die 30 Grad angesagt.

Das Burning Man Festival findet seit 1986 statt, seit 1990 in der Black Rock Desert im US-Bundesstaat Nevada. Im Mittelpunkt des Festivals steht die Verbrennung einer überdimensionierten Figur. In diesem Jahr wird mit rund 70.000 Besucher:innen gerechnet. Das Festival geht noch bis zum 01. September, auf dem Line-up stehen bis dahin noch DJs wie Jonathan Kaspar oder Nicole Moudaber. Bereits 2023 litt das Festival unter widrigen Wetterumständen.

Schleswig-Holstein: Zwei Clubs müssen schließen

News
Der Landkreis Stormarn verliert mit dem Fun-Parc Trittau einen der größten Clubs in der Region. Auch der N1Club stellt den Betrieb ein.

Schleswig-Holstein: Zwei Clubs müssen schließen

News
Der Landkreis Stormarn verliert mit dem Fun-Parc Trittau einen der größten Clubs in der Region. Auch der N1Club stellt den Betrieb ein.

Electric Love: Besucher an Amphetamin verstorben

Ein 22-Jähriger war im vergangenen Monat auf dem österreichischen EDM-Festival Electric Love verstorben. Nun steht die Todesursache fest.
News Lea Jessen -
Weiterlesen

Amsterdam: Kampagne nach Mord an 17-Jähriger gestartet

Mit der Kampagne „Claim the Night” setzen der Nachtbürgermeister und die Amsterdam Clubs Consultation ein Zeichen gegen Gewalt an Frauen.
News Katharina Pittack -
Weiterlesen

Klub Kurt: Neuer Techno-Club eröffnet in Bochum

Aus Alt mach Neu – die Bochumer Clubszene bekommt mit dem Klub Kurt Zuwachs an einer bereits bekannten Adresse.
News Lea Jessen -
Weiterlesen

female:pressure: Spendenaktion für neue Website

Um seine feministische Plattform weiter betreiben zu können, benötigt female:pressure Geld. Dafür gibt es nun eine Crowdfunding-Aktion.
News Tom-Luca Freund -
Weiterlesen

EXIT: Crowdfunding zur Sicherung des Festivals gestartet

Das EXIT hat sich zwar aus Serbien verabschiedet. Für das dahinterstehende Unternehmen wurde nun allerdings ein Crowdfunding gestartet.
News Tom-Luca Freund -
Weiterlesen

LEGAL: Münchner Club erreicht Spendenziel

Wochenlang stand der Weiterbetrieb des LEGAL auf der Kippe – nach einem Fundraiser-Open-Air können die Betreiber:innen des Clubs durchatmen.
News Lea Jessen -
Weiterlesen

A100: Demo gegen Streckeneröffnung angekündigt

Am Mittwoch soll der 16. Streckenabschnitt der A100 zwischen Neukölln und Treptower Park eröffnet werden. Dagegen organisiert sich Protest.
News Tom-Luca Freund -
Weiterlesen

Krachparade Aachen: Status als Tanzdemo aberkannt

Die Frage bewegt seit der Loveparade: Sind Raves politische Demos? Die Polizei Aachen hat der Krachparade diesen Status nicht zugestanden.
News Tom-Luca Freund -
Weiterlesen
