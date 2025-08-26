female:pressure: Spendenaktion für neue Website

Das feministische Netzwerk female:pressure möchte mithilfe einer Spendenaktion seine Website aktualisieren. „Mehr als 20 Jahre nach der Entstehung der Website wird es immer dringlicher, die Datenbank und die Infrastruktur von female:pressure auf den neuesten Stand zu bringen”, so Susanne Kirchmayr alias Electric Indigo, DJ und Gründerin von female:pressure. Dafür sollen 8.000 Euro gesammelt werden. Dieses Geld soll die Kosten für das Programmieren, Webdesign und den laufenden Betrieb der nächsten Jahre decken.

female:pressure wurde 1998 gegründet. Ziel der Plattform ist es, „die Existenz und die Arbeit von Frauen, nicht-binären, trans und genderfluiden Personen im cis-männlich dominierten Feld” der elektronischen Musik zu zeigen. Dabei zählt female:pressure inzwischen über 3.000 Mitglieder aus 90 Ländern. Neben der Datenbank betreibt das Netzwerk auch einen Podcast, diverse Radioshows oder veröffentlicht die FACTS-Studie, die etwa die Geschlechterrepräsentation auf Festivals elektronischer Musik thematisiert.

Das Netzwerk wurde 2020 mit einem Preis des Tags der Clubkultur ausgezeichnet und hat im vergangenen Jahr Unterstützung vom österreichischen Kulturministerium erhalten. Von den anvisierten 8.000 Euro sind aktuell knapp über 6.000 Euro erreicht. Wer für das Projekt spenden möchte, kann das hier tun.