female:pressure: Spendenaktion für neue Website

Tom-Luca Freund

Das feministische Netzwerk female:pressure möchte mithilfe einer Spendenaktion seine Website aktualisieren. „Mehr als 20 Jahre nach der Entstehung der Website wird es immer dringlicher, die Datenbank und die Infrastruktur von female:pressure auf den neuesten Stand zu bringen”, so Susanne Kirchmayr alias Electric Indigo, DJ und Gründerin von female:pressure. Dafür sollen 8.000 Euro gesammelt werden. Dieses Geld soll die Kosten für das Programmieren, Webdesign und den laufenden Betrieb der nächsten Jahre decken.

female:pressure wurde 1998 gegründet. Ziel der Plattform ist es, „die Existenz und die Arbeit von Frauen, nicht-binären, trans und genderfluiden Personen im cis-männlich dominierten Feld” der elektronischen Musik zu zeigen. Dabei zählt female:pressure inzwischen über 3.000 Mitglieder aus 90 Ländern. Neben der Datenbank betreibt das Netzwerk auch einen Podcast, diverse Radioshows oder veröffentlicht die FACTS-Studie, die etwa die Geschlechterrepräsentation auf Festivals elektronischer Musik thematisiert.

Das Netzwerk wurde 2020 mit einem Preis des Tags der Clubkultur ausgezeichnet und hat im vergangenen Jahr Unterstützung vom österreichischen Kulturministerium erhalten. Von den anvisierten 8.000 Euro sind aktuell knapp über 6.000 Euro erreicht. Wer für das Projekt spenden möchte, kann das hier tun.

Die Gründerin von female:pressure: Electric Indigo (Foto: Bela Borsodi)


Lea Jessen -
Tom-Luca Freund -
Lea Jessen -
Tom-Luca Freund -
Tom-Luca Freund -
Maximilian Fritz -
Tom-Luca Freund -
Tom-Luca Freund -
Die Renovierungsarbeiten für den neuen Klub Kurt laufen (Foto: Cloven / Facebook)

Klub Kurt: Neuer Techno-Club eröffnet in Bochum

Lea Jessen -
Aus Alt mach Neu – die Bochumer Clubszene bekommt mit dem Klub Kurt Zuwachs an einer bereits bekannten Adresse.
Sara Landry bei ihrem Auftritt in der Dance Arena des EXIT-Festivals 2025 (Foto: EXIT / Miloš Krstić)

EXIT: Crowdfunding zur Sicherung des Festivals gestartet

Tom-Luca Freund -
Das EXIT hat sich zwar aus Serbien verabschiedet. Für das dahinterstehende Unternehmen wurde nun allerdings ein Crowdfunding gestartet.
Der Dancefloor des LEGAL (Foto: Joachim Hipp)

LEGAL: Münchner Club erreicht Spendenziel

Lea Jessen -
Wochenlang stand der Weiterbetrieb des LEGAL auf der Kippe – nach einem Fundraiser-Open-Air können die Betreiber:innen des Clubs durchatmen.
Schilder auf dem Demo-Rave A100 wegbassen! 2023 (Foto: Charlotte Elsen)

A100: Demo gegen Streckeneröffnung angekündigt

Tom-Luca Freund -
Am Mittwoch soll der 16. Streckenabschnitt der A100 zwischen Neukölln und Treptower Park eröffnet werden. Dagegen organisiert sich Protest.
Die Krachparade in Aachen (Foto: Krachparade)

Krachparade Aachen: Status als Tanzdemo aberkannt

Tom-Luca Freund -
Die Frage bewegt seit der Loveparade: Sind Raves politische Demos? Die Polizei Aachen hat der Krachparade diesen Status nicht zugestanden.
Jay Haze (Foto: Presse)

Jay Haze: DJ und Producer verstorben

Maximilian Fritz -
Jay Haze zog in den Nullerjahren nach Berlin und machte sich als Minimal-Producer und -DJ einen Namen. Nun ist er verstorben.
Aphex Twin (Foto: Instagram / warprecords)

Aphex Twin: Neuauflage von „Surfing on Sine Waves” angekündigt

Tom-Luca Freund -
Das Album unter dem Polygon-Windows-Alias gilt als eine seiner einflussreichsten Arbeiten. Das Vinyl ist seit 1992 nicht mehr erhältlich.
Die Fassade des Mikropol am Nollendorfplatz (Foto: Instagram / mikropolberlin)

Mikropol: Neue Location in Schöneberg öffnet

Tom-Luca Freund -
Am Eröffnungswochenende des Mikropol am Nollendorfplatz finden Konzerte und Clubveranstaltungen statt – auch von bekannten Kollektiven.

