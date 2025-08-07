Unclouded: Open Air mit Sound Metaphors in der Neuen Nationalgalerie

Die Neue Nationalgalerie Berlin veranstaltet mit „Unclouded” einen Sommerabend mit Tee und Open-Air-Musik.

Am Donnerstag, dem 7. August 2025, können Besucher:innen von 17:30 bis 22 Uhr die Musik von Sound Metaphors über das H.A.N.D.HiFi-Soundsystem genießen und dabei eine Auswahl seltener japanischer Tees von tea circadian probieren.

Der Eintritt zur Veranstaltung ist frei. Zusätzlich ermöglicht ein deutscher Automobilhersteller jeden Donnerstag von 16 bis 20 Uhr kostenfreien Zugang zu allen Ausstellungen der Neuen Nationalgalerie.