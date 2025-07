Sound Metaphors: Berliner Plattenladen findet neue Räumlichkeiten

Der Berliner Plattenladen Sound Metaphors hat neue Räumlichkeiten gefunden. Nach der überraschenden Schließung zum 30. Juni eröffnet die Institution für Clubmusik neu. Ab sofort ist Sound Metaphors in der Weichselstraße 22 in Berlin-Neukölln zu finden und bietet Kund:innen wieder eine große Zahl von Second-Hand-Platten an.

Erst Anfang Mai kündigte das Team an, dass der Mietvertrag für die alte Location in Berlin-Kreuzberg nicht verlängert wurde. Eine Beerdigung wurde inszeniert und ein letzter Lagerverkauf fand statt.

Das Innere von Sound Metaphors (Instagram/ @soundmetaphors)

Sound Metaphors wurde 2015 von Castro Moore und Nemo Ripoll ins Leben gerufen. Rasch avancierte der Plattenladen zu einem international geschätzten Anlaufpunkt für Vinyl-Enthusiast:innen. Mit einem Fokus auf elektronische Musik aus den Neunzigern und einer sorgfältig kuratierten Auswahl wurde er eine Instanz des Austauschs und der musikalischen Begegnung, der die Berliner Clubkultur maßgeblich prägte, nicht zuletzt durch eigene Reissue-Labels und Partys, etwa im Berghain.