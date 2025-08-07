Berliner Holzmarkt: Aus Kater Blau wird „Kater”

Der Berliner Club Kater Blau heißt von nun an „Kater“. Das gaben die Betreiber:innen gegenüber Resident Advisor bekannt. „Der Kater-Sound war schon immer farbenfroh, melodisch und offen für Experimente“, zitiert Resident Advisor den Club. „Jetzt sorgen wir dafür, dass die Entwicklung sogar noch weiter geht.“



Zur Umfirmierung gehört auch eine neue visuelle Identität, heißt es weiter. „Wir wollen Raum für einen breiteren Ausdruck schaffen, egal ob das Rhythmus, Identität oder Zugehörigkeit betrifft. Nach wie vor verspielt, nach wie vor treibend, nach wie vor unverkennbar Kater, aber mit neuen Nuancen, die ein zeitgemäßes, internationales und inklusiveres Publikum ansprechen.“



Zum Start in die neue Ära und zum elften Geburtstag feiert der Club vom 22. bis zum 25. August eine 76-stündige Party.



Umbenennungen von Clubs haben in Berlin Tradition. Der Salon zur wilden Renate verkürzte seinen Namen 2011 auf Renate, das Suicide heißt wegen negativer Assoziationen und den Gegebenheiten des Standortes seit 2021 Lokschuppen. Aus dem Anomalie Art Club wurde nach einer Übernahme das DSTRKT.