Berliner Holzmarkt: Aus Kater Blau wird „Kater”

Lea Jessen

Der Berliner Club Kater Blau heißt von nun an „Kater“. Das gaben die Betreiber:innen gegenüber Resident Advisor bekannt. „Der Kater-Sound war schon immer farbenfroh, melodisch und offen für Experimente“, zitiert Resident Advisor den Club. „Jetzt sorgen wir dafür, dass die Entwicklung sogar noch weiter geht.“

Zur Umfirmierung gehört auch eine neue visuelle Identität, heißt es weiter. „Wir wollen Raum für einen breiteren Ausdruck schaffen, egal ob das Rhythmus, Identität oder Zugehörigkeit betrifft. Nach wie vor verspielt, nach wie vor treibend, nach wie vor unverkennbar Kater, aber mit neuen Nuancen, die ein zeitgemäßes, internationales und inklusiveres Publikum ansprechen.“

Zum Start in die neue Ära und zum elften Geburtstag feiert der Club vom 22. bis zum 25. August eine 76-stündige Party. 

Umbenennungen von Clubs haben in Berlin Tradition. Der Salon zur wilden Renate verkürzte seinen Namen 2011 auf Renate, das Suicide heißt wegen negativer Assoziationen und den Gegebenheiten des Standortes seit 2021 Lokschuppen. Aus dem Anomalie Art Club wurde nach einer Übernahme das DSTRKT.

Der Kater am Holzmarkt (Foto: mobilew, AusserGewöhnlich Berlin, Facebook)


UKW Rostock: Club startet Spendenaufruf 

News
Der Kulturverein Kraftwerk in Rostock braucht eure Hilfe. Ansonsten könnte ein weiterer Ort für alternative Kultur vor dem Aus stehen.

UKW Rostock: Club startet Spendenaufruf 

News
Der Kulturverein Kraftwerk in Rostock braucht eure Hilfe. Ansonsten könnte ein weiterer Ort für alternative Kultur vor dem Aus stehen.

Salzburg: Clubkultur bekommt mehr Förderung

Die Stadt Salzburg fördert erstmals die lokale Clubkultur als eigenständigen Bereich und unterstützt dabei acht Kollektive mit insgesamt 65.900 Euro.
News Katharina Pittack -
„R.A.V.E.”: Crowdfunding zur Rettung von einzigartigen Plattensammlung gestartet

Die Sammlung umfasst 20.000 Techno-Platten und soll bei erfolgreichem Crowdfunding in einem öffentlichen Archiv in Bern aufgehen.
News Tom-Luca Freund -
ANIMA: Ernste Anschuldigungen gegen Gründer Jin-Su

Ehemalige Partner, darunter auch die ELSE, distanzieren sich öffentlich und beenden die Zusammenarbeit mit dem Berliner Kollektiv.
News Katharina Pittack -
Los Angeles: Tote und Verletzte bei Schießerei auf Warehouse-Party

In Downtown LA sind illegale Warehouse-Partys längst keine Seltenheit mehr. Auf einer dieser Partys kam es am Montag zu einer Schießerei.
News Lea Jessen -
Bingen: Festnahme nach erneutem Drogenfund

Erst letzte Woche wurden zehn Kilogramm Kokain in Worms sichergestellt. Nun stellt die Polizei mehr als zehn Kilogramm Amphetamin sicher.
News Lea Jessen -
Feinkost: Doku über Harzer DIY-Club erschienen

Aus einer leerstehenden Fleischerei in Ballenstedt entstand der Feinkost-Club, ein Hotspot für elektronische Musik in der Provinz.
News Lea Jessen -
EXIT: Festival-Ableger an den Pyramiden von Gizeh geplant

Gerade fand das EXIT zum letzten Mal in Serbien statt. Nun will der Gründer ein Festival am UNESCO-Weltkulturerbe veranstalten.
News Tom-Luca Freund -
Skee Mask: Fünfte Alphabet-Compilation veröffentlicht

Im März 2022 begann der Münchner DJ und Producer Skee Mask Track-Skizzen zu veröffentlichen. Nun ist er beim Buchstaben E angekommen.
News Lea Jessen -
