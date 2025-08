Skee Mask: Fünfte Alphabet-Compilation veröffentlicht

Am Freitag veröffentlichte der Münchner DJ und Produzent Skee Mask überraschend sein neues Album E. Damit schließt er an die zuvor veröffentlichten A, B, C und D an.

Das ausschließlich digital erhältliche Album besteht aus elf ungemasterten, bisher unveröffentlichten Material-Skizzen aus den Jahren 2016 bis 2021. Die Tracks bewegen sich zwischen Ambient, IDM und clubtauglichen Breakbeats – einerseits typisch, doch experimenteller als die vorherigen Compilations.

Bryan Müller alias Skee Mask gilt als einer der stärksten Breakbeat-Produzenten seiner Generation. Erstmals trat er mit diesem Pseudonym 2014 auf dem Münchner Label Ilian Tape in Erscheinung. Zuvor verfolgte er als SCNTST auf Boysnoize Records einen nicht weniger vertrackten, aber melodiöseren Sound. Seine Alben Compro von 2018 und Pool von 2021 erschienen in vielen Jahresbestenlisten und markieren vorläufige Höhepunkte seiner Karriere.

Tracklist:



FreqPH

501v2

SB Did It First

32Crescent

Untitled 1017

3Trek

Iz Blue

9181

OK Filter Tek

OVdub

Van99



Format: digital