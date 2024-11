Skee Mask: Breakbeat-Koryphäe veröffentlicht achtes Album

Skee Mask veröffentlichte in den letzten zwei Jahren unter anderem die Alben A, B und C. Was kommt nun? Richtig, D. Skee Mask bleibt dabei stringent und veröffentlicht sein achtes Album wie so oft ohne Ankündigung.

D ist erneut eine Archiv-Compilation von elf Tracks, die er zwischen 2016 und 2020 produzierte. Darauf zu hören: Von Ambient über Breakbeats bis hin zu IDM so ziemlich alles, was den Skee-Sound ausmacht.

Am Freitag, den 8. November, spielt der Münchner im RSO.Berlin auf der Labelnacht von Ilian Tape – mit von der Partie sind auch Fireground und AliA.

Skee Mask – D

30. Oktober 2024

Format: Digital

Tracklist:

MDP1

Driveway 301

Scott

EZ Ryder

GGs Interlude

Spacejamz

Sonic

Sonic (Version)

Culpae

State

1414 Dub