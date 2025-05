Sound Metaphors: Berliner Plattenladen kündigt Lagerverkauf an

Am Samstag, dem 17. Mai, lädt der Berliner Plattenladen Sound Metaphors zum großen Lagerverkauf. Bevor der Laden am 30. Juni aufgrund eines auslaufenden Mietvertrags schließt, stehen über 5.000 Schallplatten für je zwei Euro zum Verkauf. Die Aktion umfasst eine große Auswahl an Genres, darunter Techno, House, Disco, Reggae, Dub und Ambient. Der Sale findet allerdings nicht bei Sound Metaphors statt, sondern bei Record Berlin in der Ossastraße 21A von 13 bis 18 Uhr.

2015 eröffneten Castro Moore und Nemo Ripoll (Nemo & Castro) den Plattenladen in der Reichenbergerstraße 152 und etablierten ihn als wichtige Adresse für Clubmusik in Berlin.