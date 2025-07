JD Twitch: Spendenkampagne nach Hirntumor-Diagnose gestartet

Anfang Juli ging Optimo-Mitbegründer JD Twitch mit seiner Hirntumor-Diagnose publik. Nun richtete seine Frau Marissa eine Spendenkampagne ein, um dringend benötigte Behandlungen und Therapien zur Linderung seiner Symptome zu ermöglichen.

„Nach so vielen liebevollen Nachrichten von Freund:innen und Fans aus aller Welt, die gefragt haben, wie sie helfen können, starten wir diese Kampagne, um Keiths dringendsten Bedürfnisse zu unterstützen”, heißt es auf der Crowdfunding-Seite. Der Spendenaufruf zielt auf einen Betrag von 50.000 Pfund (knapp 58.000 Euro), wovon bereits mehr als 40.000 Pfund erreicht wurden.

Die Mittel sollen Keith McIvors, so JD Twitchs bürgerlicher Name, private stationäre Pflege, zusätzliche Betreuungsdienste sowie Transport- und Palliativversorgung abdecken. Sollte das Ziel überschritten werden, sollen die zusätzlichen Spenden an vier Organisationen fließen, die McIvor persönlich unterstützt: die Glasgow NW Foodbank, die Coalition for Racial Equality and Rights, die Brains Trust sowie das kretische Tierheim Taki’s.

In einer begleitenden Meldung zur gesundheitlichen Situation McIvors heißt es: „Keiths Zustand ist sehr ernst und wird sich voraussichtlich schnell verschlechtern. Aktuell hat er jedoch keine Schmerzen, kann mit Geduld gut kommunizieren und ist immer noch ganz der Keith, den wir kennen und lieben. Er ist jetzt in einer Umgebung, in der er sich mit den wichtigsten Menschen in seinem Leben verbinden kann, umgeben von Freund:innen und Familie, die alles tun werden, um ihm beizustehen.”

Bereits Anfang Juli hatte McIvor selbst seine Diagnose öffentlich gemacht: Ein unheilbarer Hirntumor, der innerhalb weniger Wochen zu einem dramatischen Gesundheitsverfall führt. Viele Weggefährt:innen der britischen Clubszene zeigten sich betroffen und unterstützten öffentlich den Aufruf zur Solidarität.

Informationen zur Kampagne und die Möglichkeit, selbst zu spenden, finden sich hier.