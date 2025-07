Optimo: JD Twitch teilt Hirntumor-Diagnose

Keith McIvor alias JD Twitch, wurde mit einem unheilbaren Hirntumor diagnostiziert. Das teilte der DJ und Producer, der vor allem für sein Projekt Optimo mit JG Wilkes bekannt ist, via Instagram mit.

„Meine Symptome wurden zunächst nicht richtig erkannt, und mein Gesundheitszustand hat sich innerhalb weniger Wochen sehr schnell verschlechtert”, schreibt McIvor in seinem Statement. „Weil alles so plötzlich ging, konnte ich die Nachricht nicht persönlich mit allen Menschen teilen, die mir wichtig sind, deshalb fühlt sich das wie der klarste und höflichste Weg an, euch wissen zu lassen, was passiert.”

Aufgrund seiner Erkrankung konnte McIvor in letzter Zeit nicht mehr live auftreten, auch dem Festival Watching Trees, das er mitgegründet hat, blieb er fern. „Das Festival liegt mir besonders am Herzen”, schreibt er. „Es ist ein Projekt, das ich mit viel Liebe kuratiert habe, und ich weiß, dass das großartige Team es weiterhin zu etwas noch Magischerem machen wird.”

Auch sein langjähriger Partner JG Wilkes meldet sich in dem gemeinsamen Post zu Wort: „Es ist zu schmerzhaft, in Worte zu fassen, was ich wirklich fühle”, schreibt er. „Keith und ich sind seit 28 Jahren miteinander verbunden, auf eine Weise, die vielleicht nur wir beide ganz verstehen können. Aber wenn ihr uns je gemeinsam habt auflegen hören, habt ihr diese Tiefe gespürt.”

McIvor fügt an, dass man ihm Raum und Zeit gewähren lassen soll. Falls man sich dennoch bei ihm melden möchte, kann man ihn über ein Message Board kontaktieren.

Optimo (Espacio) wurde 1997 als wöchentliche Sonntagsparty im Glasgower Sub Club gegründet und erlangte schnell Kultstatus für seinen eklektischen Musikansatz und gewagte Bookings. 2010 ende das Format, McIvor und Wilkes tourten weiterhin weltweit als DJs.