Tresor: Türsteher bei Messerangriff verletzt

In der Nacht von Samstag auf Sonntag kam es vor dem Tresor in Berlin zu einem gewalttätigen Angriff. Ein 28-jähriger Türsteher des Clubs wurde gegen 0:20 Uhr durch einen Messerstich in den Rücken verletzt. Das teilte die Polizei am Sonntag mit.

Zuvor hatte der Mann eine Glasflasche bemerkt, die offenbar vom Gehweg der Köpenicker Straße aus über die Grundstücksmauer auf das Clubgelände geworfen wurde. Als er den Vorfall überprüfen wollte und sich auf den Gehweg begab, wurde er nach eigenen Angaben plötzlich attackiert.

Der mutmaßliche Täter flüchtete laut Zeug:innen in Richtung Michaelkirchstraße. Rettungskräfte versorgten den Verletzten vor Ort und brachten ihn zur stationären Behandlung ins Krankenhaus. Laut Polizei besteht keine Lebensgefahr.

Die Ermittlungen laufen, ein konkretes Tatmotiv ist bisher nicht bekannt. Der Clubbetrieb war von dem Vorfall nicht betroffen.