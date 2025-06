Ikarus Festival: Ärger über Polizei auf dem Campingplatz

Rund 120.000 Menschen feierten am Pfingstwochenende auf dem Gelände des Militärflugplatzes in Memmingerberg bei Memmingen im Allgäu auf dem Ikarus Festival. Allerdings wurde in den sozialen Medien Kritik an der Präsenz der Polizei auf dem Campingplatz laut. Die Polizei zeigte sich mit dem Verlauf des Festivals „überwiegend zufrieden”.

So berichten Festivalbesucher:innen von Zivilpolizist:innen auf den Campingplätzen und sogar einzelnen Zelt-Durchsuchungen. Andere äußerten, dass sich die Polizeikontrollen auf Fahrtüchtigkeitsprüfungen beschränken sollten, da die hohe Polizeipräsenz als unangemessen empfunden wurde und das Festival-Feeling störe.

Insgesamt verzeichnete die Polizei 198 Betäubungsmitteldelikte, 74 Fahrten unter Drogeneinfluss, 14 Fahrten unter Alkoholeinfluss, zehn Körperverletzungsdelikte und dreimal Widerstand gegen Polizeibeamte. Außerdem wurden 625 Gramm und 437 Einzeldosen Betäubungsmittel sichergestellt. Trotzdem „verlief die gesamte Veranstaltung ohne nennenswerte Sicherheitsstörungen”, so das Fazit aus dem Polizeipräsidium Schwaben Süd/West.

Das Ikarus Festival 2025 (Foto: Ikarus)

Dieses Jahr war erstmals nicht die Polizeiinspektion Memmingen, sondern das Polizeipräsidium Schwaben Süd/West für die Sicherheit und Koordinierung zuständig. „Aus polizeilicher Sicht standen der sichere Ablauf der Veranstaltung, die Vermeidung von Verkehrsbeeinträchtigungen und Beeinträchtigungen für die Bevölkerung sowie die Bekämpfung der Betäubungsmittelkriminalität im Vordergrund”, heißt es von der zuständigen Stelle.

Laut der Nachrichtenseite New Facts sollen 1.400 Einsatzkräfte vor Ort aktiv gewesen sein. Die Polizei veröffentlicht keine Zahlen, bestätigt aber mit Beamt:innen aus dem gesamten Bereich des Polizeipräsidiums Schwaben Süd/West und benachbarter Polizeipräsidien, der Grenzpolizei, der Bereitschaftspolizei, der Bundespolizei und des Zolls vor Ort gewesen zu sein.

Dass dabei Kosten und Nutzen in keinem sinnvollen Verhältnis zueinander stehen könnten, wird mittlerweile auch bei der Polizei diskutiert. Diesen Einblick gab ein Insider mit Einblick in behördeninterne Vorgänge gegenüber der GROOVE zu Protokoll.

Das Ikarus Festival hat sich seit 2015 deutschlandweit, aber auch international einen Namen gemacht. Mit einer Besucher:innenzahl von rund 14.000 Menschen gestartet, haben sich die Ticketkäufe inzwischen mehr als verachtfacht. Auf dem diesjährigen Programm standen Acts wie Deborah de Luca, Amelie Lens und I Hate Models.

Die Polizeipräsenz auf Festivals ist seit Jahren ein Politikum. Die Time Warp kämpft seit Jahrzehnten gegen den Druck der Polizei von Baden-Württemberg, 2019 wollte die Polizei von Mecklenburg-Vorpommern eine Wache auf der Fusion einrichten, konnte sich aber nicht durchsetzen.