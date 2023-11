Time Warp: Veranstalter zieht Bilanz

Vergangenes Wochenende fand die Time Warp in Mannheim statt. Deutschlands größter Indoor-Rave war mit 26.000 Personen ausverkauft. Nach dem Motto „Two Days / Two Stages” konnten Besucher:innen zwei Nächte auf zwei verschiedenen Bühnen des Maimarktgeländes feiern, insgesamt seien Besucher:innen aus 72 Ländern vertreten gewesen.

Auch die Polizei zieht Bilanz: Im Vergleich zur Time Warp im April habe man weniger Drogendelikte registriert. Insgesamt 200 Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz seien registriert worden, 104 Festivalgänger:innen mussten aufgrund von Drogen und Alkohol medizinisch behandelt werden. Bei den Autokontrollen wurden vier Besucher:innen unter Drogeneinfluss am Steuer erfasst. Des Weiteren wurden rund 30 Diebstähle registriert, unter anderem entrissene Halsketten.

Die Time Warp findet seit 1994 statt. Im April 2024 wird das Festival sein 30-jähriges Jubiläum feiern. Bis dahin finden internationale Ableger in New York und in São Paulo statt.