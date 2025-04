„DJs Are Dead”: Ruede Hagelstein kündigt Lesereise an

Der frühere Watergate-Resident Ruede Hagelstein präsentiert sein Buch DJs Are Dead im nächsten halben Jahr auf zwölf Veranstaltungen in ganz Deutschland. Bei seinen Auftritten kombiniert der Berliner Musiker Lesung und Comedy, um die Herausforderungen und Klischees des DJ-Lebens zu beleuchten. Neben Auszügen aus dem Buch wird Hagelstein auf der Bühne unter anderem die Figur Werner alias DJ Dampfer parodieren.

Ruede Hagelstein ist seit der Mitte der Zweitausender ein Fixpunkt in der Berliner Clublandschaft, seine melodischen Tech-House-Sets boten eine Alternative zum Techno-Purismus der Stadt und brachten ihm eine Residency im Watergate ein. Neben Releases auf Labels wie Watergate Records, Freundinnen, Souvenir oder Upon You betreute er über zwei Jahrzehnte das Forum Restrealitaet.

Nach den Shows besteht die Möglichkeit, signierte Exemplare des Buches zu erwerben. Die nächste Show findet am 24. April 2025 im Säälchen statt. Tickets gibt es hier.

Wir verlosen drei Exemplare des Buches. Schreibt eine Mail mit dem Betreff DJSAREDEAD an gewinnen@groove.de.

Termine:

29.3. Leipzig – Litpop / Leipziger Buchmesse

24.4. Berlin – Holzmarkt/Säälchen

30.4. Frankfurt – MOMEM

9.5. Leipzig – Pata Soul

23.5.Rostock – Helgas Stadtpalast

4.6. Gera – Comma

26.6. Lärz – Fusion Festival

24.7. Jena – Paradiescafé

22.10. Köln – Artheater

24.10. Hanau – Kanzlei Club

29.10. Erfurt – Kalif Storch

8.11. Berlin – Mit Vergnügungspark/ Collosseum Berlin