Burial: Score für amerikanischen Experimental-Thriller

Der britische Produzent Burial hat den Original-Score für einen Experimental-Thriller und damit seinen ersten Film-Soundtrack produziert. Baby Invasion stammt vom US-amerikanischen Regisseur Harmony Korine (Gummo, Spring Breakers, u.a.) und läuft seit 21. März im Streaming.

Der Film ist als hyperrealistisches Multiplayer-First-Person-Shooter-Spiel inszeniert, in dem eine Gruppe von Söldnern mit Baby-Gesichtern in luxuriöse Villen eindringt. Mittels künstlicher Intelligenz verändern sich die Gesichter der Charaktere, was die Grenzen zwischen digitaler und realer Welt permanent verwischt.

Harmony Korine hat Burial nie persönlich kennengelernt, wie er auf der Pressekonferenz bei den Filmfestspielen von Venedig 2024 sagte. Die beiden hätten sich ausschließlich über Discord und PlayStation 5 ausgetauscht. Auch die Tracks für den Score soll Burial über die PS5 geschickt haben, so Korine.

Burial ist ein britischer Produzent, der mit seinem Album Untrue (2007) den Dubstep-Sound mit melancholischen und atmosphärischen Elementen weiterentwickelte. Seine von düsteren Texturen und Vocal-Samples geprägte Musik hat zahlreiche Genres beeinflusst.