Tomorrowland: Festival-Architektur landet in Luxus-Hotels

Das belgische Festival Tomorrowland hat ein Designstudio gegründet. Mit dem Great Library Design Studio soll die aufwändige Ästhetik der Festivalbühnen zukünftig in luxuriösen Hotels zu finden sein. Teil des Projekts ist der Architekt Dieter Vander Velpen, der weltweit für seine „Couture-Architektur” bekannt ist.

Mit „Morpho” kündigte Vander Velpen bereits eine Möbel- und Deko-Kollektion an, die im April 2025 erscheinen soll. „Ich lasse mich dabei von der Natur inspirieren, von Pflanzen, Bäumen, bestimmten Details von Tieren oder Lebewesen”, so der Architekt.

Das neue Designstudio ist von der immersiven Tomorrowland-Ausstellung „Great Library of Tomorrow” inspiriert. Besucher:innen können dort via VR-Brille in die Fantasiewelt des Festivals eintauchen.

Das Tomorrowland ist eines der größten Festivals der Welt und bekannt für seine aufwändigen Bühnen. Vander Velpen beschreibt das Projekt als eine Synthese aus der charakteristischen Identität des Festivals und einer architektonischen Formensprache, die von der organischen Ästhetik des Jugendstils und der Natur inspiriert ist.

Lest hier unsere Reportage vom Tomorrowland Festival 2022.