DJ Funk: Ghetto-House-Legende verstorben

Der US-Producer DJ Funk ist tot. Charles Chambers, so sein bürgerlicher Name, ist im Alter von 54 Jahren an Krebs verstorben, wie DJ Slugo bestätigte. Funk prägte in den Neunzigern die Musikszene in Chicago und gilt als Pionier des Ghetto House, einer Mischung aus House, Hip-Hop und Booty Bass.

Als Hauptakteur des wichtigsten Labels für die Ghetto-House-Bewegung, Dance Mania, trug DJ Funk in den Neunzigern maßgeblich zur Verbreitung dieses Sounds bei. Mit seinen Tracks „Work That Body” und „Pump It” (auf Funk Records) schuf er Klassiker des Genres. 1995 gründete er das Label Funk Records. Darauf veröffentlichte DJ Funk Solo-Mixtapes, Singles und Compilations mit DJ Deeon und Houz‘ Mon.

DJ Funk war eine Ikone der Chicagoer Clubkultur und ein Bindeglied zwischen verschiedenen musikalischen Welten. Er inspirierte nicht nur DJs und Produzenten aus House und Techno, sondern prägte auch die Art und Weise, wie elektronische Musik live performt und erlebt wird.

Trotz seiner Krebserkrankung war Charles Chambers bis zuletzt als DJ Funk aktiv.