Bassiani: Queere Partyreihen verbünden sich gegen Anti-LGBTQ-Gesetz in Georgien

Mehrere queere Partyreihen in Tbilisi veranstalten ihre erste Party seit der Verabschiedung des „Anti-LGBTQ”-Gesetzes in Georgien im vergangenen Herbst. Das Event findet am internationalen Weltfrauentag am 8. März im Bassiani statt. Es ist ein Zusammenschluss der Kollektive Eau de Cologne, Hydrash, Leash und Transforma.

„Im Angesicht von Gewalt und Unterdrückung ist unsere Stärke immer Einheit, Heilung und das Wiederentdecken der Freude als Kraft des Wandels gewesen”, schreiben die Promoter:innen von Eau de Cologne. Die Party am Weltfrauentag sei deshalb auch eine Hommage an alle georgischen Frauen, die mit „unerschütterlichem Mut vorangegangen” waren.

Die Regierungspartei „Georgischer Traum” führte im September 2024 ein Gesetz ein, das unter anderem die Änderung des biologischen Geschlechts und gleichgeschlechtliche Ehen verbietet. Im November 2024 gingen außerdem Zehntausende Georgier:innen auf die Straße, um gegen die Entscheidung der Regierung zu protestieren, die Verhandlungen über den Beitritt zur Europäischen Union auszusetzen.

Über das politische Engagement der georgischen Clubszene zeigte Arte zuletzt eine Doku. Rave & Revolte lässt sich nach wie vor streamen.