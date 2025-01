Georgien: Arte-TRACKS-Doku zum politischen Kampf im Land

In der Arte-TRACKS-Doku Rave & Revolte – Der Kampf gegen Georgiens Regierung zeigt sich das Ausmaß der Proteste in Georgien und das Engagement der Clubszene. Die Doku gibt den Demonstrierenden eine Plattform und beleuchtet die kritische Lage der georgischen Demokratie.

Seit der umstrittenen Wahl der Moskau-freundlichen Partei Georgischer Traum im Oktober gehen Zehntausende von Georgier:innen auf die Straße. Sie fordern Neuwahlen und eine Annäherung an Europa. Befürchtet wird ein Rückschlag gegen die tolerante, offene Gesellschaft in Georgien und eine Rückkehr zu konservativen Werten wie in Russland.

Viele der weltbekannten Clubs in Tbilissi stellten aus Solidarität ihren Betrieb ein. „In Georgien sind Clubs die wichtigsten Keimzellen für Sozialen Wandel”, erklärt eine Person in der Doku.