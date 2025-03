Februar 2025: Die essenziellen Alben (Teil 3)

Terre Thaemlitz – Snowflakes & Dog Whistles: Best Electroacoustic Ambient & Sexpanic, 1995-2017 (Comatonse)

Eingepackt in eine von Terre Thaemlitz persönlich handmontierte Spezialbox einschließlich zwei doppelseitiger Einlegekarten, zwei Postern auf Zeitungspapier und eine 9000 Wörter langen Essays, taucht Snowflakes & Dog Whistles: Best Electroacoustic Ambient & Sexpanic, 1995-2017 verführerisch in den Läden auf. 29 Tracks auf zwei CDs. Zwei Stunden und 39 Minuten elektroakustischer Ambient. Vieles seit langem vergriffen, wie Stücke von seinen Mille-Plateaux-Alben Love For Sale: Taking Stock In Our Pride von 1999 oder Interstices aus dem Jahr 2000. Zudem einiges in frischer Edit-Neubearbeitung erstmals erhältlich. Eine fesselnde Sammlung. Leise, eindringlich, produziert mit einem Ohr für ganze besondere Audioschnipsel aus der Popkultur, die zum Teil zu abwegigen Frequenzen tanzen. Wie immer bei Terre Thaemlitz hat alles doppelten Boden, ist intellektuell aufgeladen und politisch motiviert. Laut eigenem Bekunden steht die Musik in Relation zum „non-spiritualism, constructivism, historical materialism, social organizing, the AIDS crisis, sexual perversity, and gender deviance.”

Und das ganz explizit, wie auf der als Dog Whistles bezeichneten CD 2, auf der Interviews, Debatten und Dialoge über Gender und Sexualität teils drastisch collagiert werden. Seine avantgardistische Ideenwelt und politische Haltung sind trotz allem verträglich verpackt. Nichts wirkt aufdringlich. Eher inspirierend, aufrüttelnd, zugleich hineinwinkend, berauschend und sexy. Mit bannenden psychoakustischen Frequenzen, rumpelnden Subbasstönen, spannungsgeladenen Klangschleifen und einfachen, kurzen, klaren, gleichwohl äußerst fantasievollen Klavierphrasen. Stets positiv konventionell, egal wie unkonventionell alles gestaltet ist.

Immer wieder erstaunlich, wie anziehend sehnsüchtig sich Terre Thaemlitz in seine Musikeinschreibt. Wer mehr über den Hintergrund zu allem wissen will, sollte die Notes in diesem Discogs-Link lesen. Michael Leuffen