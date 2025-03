Februar 2025: Die essenziellen Alben (Teil 2)

Kilbourne – If Not To Give A Fantasy (Hammerhead)

Die Weltsituation verlangt nicht nur nach Versuchen, in konstruktive Gespräche zu finden, sondern auch nach kreativen Möglichkeiten, sich dem Gegenüber verständlich zu machen. Mit ihrer Version von Hardcore tut Kilbourne es auf eine Weise, die den düsteren Realitäten zum Zeitpunkt der Veröffentlichung vermutlich am angemessensten ist: laut, entschieden und brachial. Mit If Not To Give A Fantasy reicht Künstlerin ihre Arbeit endlich auch in Albumform ein: Als röhrenden Siebenender mit allem, was ihr Repertoire so hergibt.

Der Sound reizt durch hypnotische Riffs und stumpfe Kicks auf der einen Seite, während Geschwindigkeitswechsel und andere Brechungen immer wieder aufhorchen lassen und Spannung erzeugen. „Loon Call” mit seinen Vogel-Samples bei gleichzeitiger Schranzbeschallung kombiniert Humor und Kampfgeist. Es geht voran, aber bitte mit Spaß. „Double BBL” ist industrial, wie man es mag, die Acid-Einsprengsel lockern etwas auf. „Honeycrisp” und „Bald Boys” klingen für Kilbourne-Verhältnisse wieder fast lieb und gediegen. „Sugarbee” hingegen holt zurück auf den Boden der Rave-Tatsachen. „Deer Stomps Its Hooves In Warning” überrascht mit Ambient und EDM-Nuancen. Wut und Euphorie finden gleichzeitig statt. If Not to Give a Fantasy ist gewohnt minimalistisch, aber deswegen nicht einfach. Die Musik ist aufs Wesentliche beschränkt; das Aussparen von Gesten und Ornamentik verstärkt die Strahlkraft und Energie, wie man es vom Punk kennt. Lutz Vössing