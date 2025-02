Februar 2025: Die essenziellen Alben (Teil 1)

Alarico – Sonora (Primal Instinct)

Ein Album, das modernen Techno repräsentiert wie kein Zweites. Zwei Jahre Arbeit stecken in den zwölf Tracks und spiegeln den Titel Sonora (italienisch für „Klang”) in einem minimalistischen und groovigen Stil à la Alarico wider.

„Iruka” setzt den sanften, atmosphärischen Einstieg für eine Reise durch elf Tracks voller Rhythmik. Der treibende Klang lädt dazu ein, auf dem Dancefloor oder beim Sitzen auf der Parkbank im Sonnenschein die Augen zu schließen und in eine eigene Welt abzutauchen. Bis „Caresses After Lies” wachrüttelt. Der Track zieht mit einer flüsternden Stimme in seinen Bann und lässt den Fuß mitwippen. Mit „Boiler” und „Stingray” demonstriert Alarico seine Fähigkeit, minimalistische und zugleich energiegeladene Tracks zu schaffen, die sowohl auf der Tanzfläche wie zuhause auf der Anlage funktionieren. Immer wiederkehrende Elemente, die man auf ähnliche Art und Weise aus vorherigen Produktionen wiedererkennt, verdeutlichen seinen Zugang zur Sounddesign-Technik. Mit „Mezcal y Sangre” bekommt das Album einen kurzen Break und knüpft mit Videospiel-ähnlicher Melodie an den atmosphärischen Einstieg an – fast so, als wäre man im letzten Level von Super Mario auf dem Weg zu Bowsers Festung, um Peach zu befreien.

Die zweite Hälfte des Albums läuten zunächst druckvolle Claps, ein nach vorne preschender Beat und passend eingesetzte „Ausatmen”-Vocals ein. „Chlorid”, „Sleepwalking“ und „I Used To Like God” sind wie aus dem Bilderbuch für den Dancefloor konzipiert und peitschen zum Tanzen an. Zum Abschluss verdichtet sich alles mit „Ashes of Regrets” und „Stimulant”. Sie schließen mit massiven Grooves und tiefen, pulsierenden Sounds den Kreis und runden das Album ab. Jacob Runge