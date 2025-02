Gotec: Club reagiert auf Kritik nach Hardtechno-Event

Der Club Gotec in Karlsruhe steht nach einem Allnighter mit dem Hardtechno-DJ Fantasm in der Kritik. Viele Ticketinhaber:innen wurden am 31. Januar trotz langer Wartezeit nicht in den Club gelassen. Der Clubbetreiber wolle das Party-Konzept nun überdenken, wie er in einem Interview mit dem Fazemag angibt.

Dem voraus ging ein Instagram-Beitrag des Accounts rave.insider. Personen hätten stundenlang in der Kälte stehen müssen, obwohl sie früh vor Ort waren. Außerdem seien 3000 Tickets verkauft worden, obwohl die Kapazität bei 400 Personen lag, so der Beitrag. Die Frustration wurde dadurch verstärkt, dass viele Besucher:innen Zugtickets und Hotels für die Veranstaltung gekauft hatten.

Die Probleme für den Club Gotec entstanden durch den Andrang auf den Act des Abends: Fantasm. 80 Prozent der Gäste wollten ausschließlich das Set von Fantasm hören, wie Faze berichtet. Außerdem bildeten sich Schlangen vor dem Raum, in dem Fantasm spielte. Daraufhin habe der Club beschlossen, den Einlass zu stoppen.

Der Clubbetreiber erklärte, dass man das Feedback ernst nehme und das Konzept überdenken werde, wenn beliebte DJs auflegen. Trotz der Vorwürfe betonte er, dass die Veranstaltung nicht überverkauft gewesen sei, sondern es lediglich ein Verteilungsproblem gegeben habe.

Fantasm bedankte sich nach dem Event in einer Story auf Instagram und entschuldigte sich bei allen, die nicht in den Club kommen konnten. Dass Leute trotz Ticket nicht eingelassen werden, scheint zuletzt vor allem bei Hardtechno-Events vorzukommen. Das Stutyard-Festival war im Dezember 2024 mit ähnlicher Kritik konfrontiert.