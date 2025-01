Tapestry: 10 Kassetten und viel Freude

Pierre LX – Loyal & True (Laral Tapes)

Deep House ist wie der Spiegelblick nach etlichen Eskapaden: Fühlt man oder nicht, was dagegen tun ist jedenfalls schwierig, weil: Irgendein viertklassiger Producer findet sich immer, der sich mit fünftklassigen Bongoloops an sechstklassigen Dubchordpresets vergreift. So schnell kann man gar nicht schauen, schon ist aus Gewissheit Gewöhnung geworden. Und dann? Spielt jemand Deep House, und man sagt okay. Das darf und muss und soll nicht sein. Pierre LX, der schon in London und Brasilien und überall war, aber wahrscheinlich in Warschau wohnt, hat für Laral Tapes jetzt ein Tape aufgenommen – eines mit ehrlich gemeintem House und schönen Melodien. Das muss man nicht gut finden, finden die, die immer was schlecht finden müssen. Man kann aber auch sagen: Danke, schön! Weil so was hört man gerne, vor allem nach etlichen Eskapaden.