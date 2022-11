DJ Fuckoff: „Wow, das ist jetzt mein Leben, ich liebe es!”

DJ Fuckoff gehört zu den wenigen Berliner DJs, die sich während der Pandemie einen Namen machen konnten. Der Charme ihrer Tracks und Sets liegt darin, dass sie sich die Explizitheit von Ghettotech-Vocals aus weiblicher Perspektive aneignet und das Testosteron der Originale mit einem spielerischen, bisweilen kindlichen Duktus bricht, der vor Rap-Vokabular nicht zurückschreckt.

GROOVE-Autorin Pia Senkel hat die aus Neuseeland stammende Musikerin in der Redaktion getroffen und mit ihr über ihren Umzug nach Berlin, ihre rasante Karriere und über ihr so verspieltes wie sinnliches musikalisches Alter Ego gesprochen.

Jung, voller Energie und Lebensfreude: Das ist Zoe Angelina, der Mensch, der sich hinter dem Namen DJ Fuckoff verbirgt. Wenn die Neuseeländerin Musik macht, nimmt sie nicht nur gerne neue Künstlernamen an, sondern entwickelt einen ganz neuen Charakter. „DJ Fuckoff wurde in Berlin geboren, Zoe in Neuseeland”, erklärt die Künstlerin mit einem breiten Grinsen auf dem Gesicht.