Dekmantel Selectors: Line-up für 2025 veröffentlicht

Dekmantel Selectors, der kroatische Ableger des Dekmantel Festivals in Amsterdam, hat das vollständige Programm für seine Ausgabe 2025 vorgestellt. Das Festival wird vom 21. bis 25. August 2025 in Tisno, Kroatien stattfinden.

Neben Acts wie Ben UFO, Job Jobse, Skee Mask, Shanti Celeste, Dee Diggs ist auch eine Auswahl besonderer B2B-Sets beim Festival zu erwarten, u.a. von Ogazón und nd_baumecker oder Jane Fitz und DJ Koolt.

Im August dieses Jahres traten mehr als 80 Künstler:innen bei der Ausgabe 2024 im The Garden in Tisno auf. Nächstes Jahr findet das Festival ebenfalls auf fünf Bühnen in der abgelegenen Ferienanlage am Adriatischen Meer statt.

Das gesamte Lineup findet ihr hier, unsere Review des Dekmantel Selectors 2022 findet ihr hier.